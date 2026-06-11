23.9 C
Firenze
giovedì 11 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Carni avicole, revisione scientifica Sinu ne conferma eccellenza proteica e ruolo chiave per salute

Video News
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

Le carni avicole si confermano tra gli alimenti protagonisti della dieta degli italiani, non solo per diffusione – sono consumate da circa 9 persone su 10 – ma anche per valore nutrizionale e ruolo all’interno di un’alimentazione equilibrata. È quanto emerge dalla revisione scientifica del gruppo di lavoro Sinu – Società italiana di nutrizione umana presentata in occasione del congresso annuale a Bergamo, che conferma per pollo e tacchino un profilo proteico di eccellenza, con un elevato contenuto di aminoacidi essenziali, un basso apporto lipidico nei tagli magri e una ricchezza di micronutrienti.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
23.9 ° C
25.8 °
23.1 °
49 %
3.6kmh
100 %
Gio
26 °
Ven
28 °
Sab
33 °
Dom
31 °
Lun
31 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eurofocus (1892)Adnkronos (1797)ultimora (1121)demografica (666)Video Adnkronos (378)ImmediaPress (258)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati