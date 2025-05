L’Inps ha comunicato i nuovi livelli di reddito e gli importi mensili dell’Assegno per il Nucleo Familiare (Anf) che saranno applicati dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026. L’aggiornamento, che avviene ogni anno, prevede un incremento dello 0,8% rispetto all’anno precedente, in linea con la variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di—Popolazione