Non si può più parlare di politiche sociali senza mettere al centro la questione demografica. L'Italia ha smesso di fare figli, invecchia rapidamente e registra ogni anno un saldo negativo tra nati e morti. Ma soprattutto, sta superando una soglia simbolica: per la prima volta gli over 80 superano i bambini sotto i 10 anni