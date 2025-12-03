Bonus giovani imprenditori, ora si può richiedere online: 500 euro al mese per tre anni

L’Inps ha attivato il portale per presentare domanda di accesso al cosiddetto “Bonus giovani under 35”, un contributo previsto dal decreto Coesione, destinato ai giovani che non hanno ancora compiuto 35 anni e avviano un’attività imprenditoriale in settori strategici. Il contributo mensile di 500 euro, erogato per un massimo di tre anni, rappresenta un sostegno concreto per chi sceglie di mettersi in proprio nelle aree della transizione digitale ed ecologica.

Come presentare la domanda

Dal 1° dicembre il servizio è disponibile sul sito www.inps.it. Per accedere serve un’identità digitale (Spid di livello 2 o superiore, Cie 3.0, Cns o eIDAS). Il percorso è: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento” > “Incentivo Decreto Coesione”.

Chi non possiede credenziali digitali può rivolgersi agli istituti di patronato o utilizzare il Contact Center multicanale. I numeri sono 803 164 da rete fissa (gratuito) e 06 164164 da mobile (a pagamento).

I requisiti e le tempistiche

Il bonus spetta a chi non ha ancora compiuto trentacinque anni e avvia un’attività imprenditoriale sul territorio nazionale tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025. L’attività deve operare in settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e le transizioni digitale ed ecologica.

La domanda va presentata entro trenta giorni dall’avvio dell’attività. Attenzione però: per chi ha aperto la partita Iva prima del 28 novembre 2025 (data di pubblicazione della circolare Inps 148/2025), il termine decorre da quella data. Significa che questi aspiranti beneficiari hanno ancora tempo per inviare la richiesta.

L’ammontare del contributo

L’incentivo prevede un contributo di 500 euro mensili, erogato per un massimo di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. La liquidazione avviene annualmente in forma anticipata, calcolata sul numero di mesi effettivi di attività imprenditoriale. Il pagamento resta subordinato alle disponibilità finanziarie stanziate.

Un sostegno in un mercato difficile per i giovani

Il bonus si inserisce in un contesto lavorativo che resta complicato per la popolazione under 35. Il tasso di disoccupazione giovanile in Italia si attesta al 18,7% a luglio 2025, in calo rispetto ai mesi precedenti ma ancora superiore alla media europea del 14,4%. Nella fascia 25-34 anni il tasso scende all’8,4%, con un livello di occupazione che raggiunge il 68,8%.​

Il 15,2% dei giovani tra 15 e 29 anni rientra nella categoria Neet (Not in Education, Employment or Training), collocando l’Italia al secondo posto nell’Unione europea dopo la Romania. Gli under 35 impiegati in condizioni precarie rappresentano il 41% del totale, con un rischio di povertà lavorativa che raggiunge l’11,8% nella fascia 16-29 anni, quasi quattro volte superiore rispetto agli over 55.​

Le proiezioni Inps per il periodo 2025-2040 indicano un aumento costante della quota di lavoratori giovani fino a 34 anni, con una crescita prevista di cinque punti percentuali. L’incentivo all’imprenditorialità giovanile rappresenta dunque uno strumento per favorire l’autoimpiego in settori innovativi, riducendo le barriere d’ingresso per chi punta su nuove tecnologie e transizione ecologica.​

