Come sta cambiando il mercato residenziale italiano con la crisi demografica in corso? A chiederselo è Wikicasa che ha realizzato un’analisi delle città nelle quali, ad un flusso abbonante di nuovi arrivi è corrisposto un altrettanto aumento dei costi. Ma non vale per tutte. Scopriamo perché. Dal 2018 a oggi, la popolazione italiana è scesa—Popolazione