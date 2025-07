A 47 anni, Caterina Murino, attrice sarda di fama internazionale, ha annunciato con emozione di essere in dolce attesa del suo primo figlio. La notizia, rivelata in un’intervista esclusiva al settimanale francese Gala, ha commosso fan e colleghi: si tratta di un traguardo raggiunto dopo un lungo e delicato percorso di fecondazione in vitro, segnato—Fertilità