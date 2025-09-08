24.3 C
Cicli mestruali irregolari? Colpa anche dell’inquinamento atmosferico

Demografica
REDAZIONE
L’inquinamento può influenzare la salute riproduttiva femminile anche modificando il ciclo mestruale. Uno studio recentemente pubblicato su The Lancet, dal titolo ‘Air Pollution’s Impact on Menstrual Cycle Health’, ha analizzato un fattore spesso trascurato: l’impatto di una cattiva qualità dell’aria sul benessere mestruale. E ha evidenziato una correlazione con la durata dei cicli mestruali, in—Fertilità

© Riproduzione riservata

