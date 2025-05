La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il decreto sulla cittadinanza, con 137 voti favorevoli, 83 contrari e 2 astenuti. Il provvedimento, già approvato dal Senato lo scorso 15 maggio restringe notevolmente l’acquisizione della cittadinanza italiana, in particolare per i discendenti di italiani emigrati all’estero. La fine della cittadinanza “senza limiti” La novità—Popolazione