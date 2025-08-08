36.8 C
Congedo di paternità, l’Inps conferma: ora vale anche per la madre intenzionale

REDAZIONE
Le coppie di donne con figli potranno accedere ai dieci giorni di congedo di paternità retribuiti al 100%. Ieri, con il messaggio 2450, l’Inps ha recepito la storica sentenza emanata dalla Corte costituzionale lo scorso 21 luglio—Famiglia

