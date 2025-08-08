Congedo di paternità, l’Inps conferma: ora vale anche per la madre intenzionale Demografica 8 Agosto 2025 14:22 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura Le coppie di donne con figli potranno accedere ai dieci giorni di congedo di paternità retribuiti al 100%. Ieri, con il messaggio 2450, l’Inps ha recepito la storica sentenza emanata dalla Corte costituzionale lo scorso 21 luglio—Famiglia © Riproduzione riservata Notizie correlate Demografica Luca Onestini e Aleska Genesis: niente matrimonio, ChatGpt le ha consigliato di mollarlo Demografica Infezioni vaginali, perché in estate sono più frequenti e come evitarle Demografica Salute mentale, useremo ChatGpt-5 per rilevare depressione e ansia? Demografica “Clavicole sporgenti e visi smunti”, denunciata Zara per la magrezza delle modelle Demografica Stefano Argentino si suicida, sindacati contro il sovraffollamento carcerario: “Tragedia annunciata” Demografica Pensioni a 64 anni, cos’è la libertà di cui parla Durigon Demografica 10.000 passi al giorno? Per stare bene ne bastano 7.000: lo studio Demografica La Grande Sirena di Copenaghen è davvero “brutta e pornografica”? Demografica Consumi Italia, Paese spaccato: a Milano più del doppio rispetto a Foggia Demografica Tumori, disturbi neurologici, asma: che relazione c’è con l’endometriosi? Demografica Uk vieta musica esplicita ai minorenni: impatto demografico e sociale dell’Online Safety Act Demografica Maternità e paternità, l’Inps semplifica (un po’) l’accesso ai congedi Carica altri Firenze cielo sereno enter location 36.8 ° C 37.8 ° 34.8 ° 27 % 2.7kmh 0 % Ven 34 ° Sab 39 ° Dom 40 ° Lun 39 ° Mar 41 ° Ultimi articoli Primo Piano Nidi gratis per 14mila in Toscana. E a settembre si riapre il bando Primo Piano Incendi di uliveto e di bosco sulle colline di Prato: in azione tre elicotteri della Regione Economia Olio bio Igp, il premio regionale ‘Mastro d’Oro 2025’ al Santa Tea di Reggello Viaggi Ryanair, sciopero in Spagna dal 15 agosto: voli a rischio anche per l’Italia Cronaca Allarme zanzare per il virus West Nile: prevenzione e buone pratiche SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Italia Economia n° 31 del 6 agosto 2025 Video News Salus tv n° 31 del 6 agosto 2025 Video News Rotocalco n° 31 del 6 agosto 2025 Video news Video News Italia Economia n° 31 del 6 agosto 2025 Video News Salus tv n° 31 del 6 agosto 2025 Video News Rotocalco n° 31 del 6 agosto 2025