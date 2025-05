Non solo una scelta amministrativa: le prossime elezioni del 3 giugno in Corea del Sud diventano il banco di prova per la condizione femminile del Paese. Da quando la Corea del Sud è entrata a far parte dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) nel 1996, il Paese ha conservato un triste primato.—Mondo