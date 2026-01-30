Dalla Dengue alla Leishmaniosi, cosa sono le 21 malattie neglette che minacciano la salute globale?

Oltre un miliardo di persone nel mondo convive oggi con patologie che rimangono ai margini delle priorità sanitarie globali. Si tratta delle Malattie tropicali neglette (Ntd), un gruppo di 21 patologie causate da diversi agenti, principalmente parassiti, che includono realtà diverse come la scabbia, la rabbia e l’elefantiasi. Per rompere il silenzio su questa emergenza, il 30 gennaio si celebra il World Ntd Day, giornata istituita dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per richiamare l’attenzione su una minaccia che non riguarda più solo le aree tropicali a basse risorse, ma rappresenta una sfida concreta anche per l’Europa e per l’Italia.

Un impatto sottovalutato

Le malattie tropicali neglette continuano a ricevere fondi insufficienti per la ricerca e la prevenzione. A sottolineare l’urgenza di un impegno scientifico e politico è l’Istituto superiore di sanità (Iss), il quale propone soluzioni basate sull’approccio “One Health”, un modello integrato che unisce sorveglianza e accesso alle cure per rispondere a una minaccia senza confini geografici.

In Italia, la situazione è complessa: alcune malattie vengono trasmesse direttamente sul territorio, mentre altre sono importate da viaggiatori di ritorno da aree endemiche. Tuttavia, quantificare il numero reale dei casi è difficile a causa delle difficoltà diagnostiche, della carenza di competenze cliniche specifiche sul territorio e della mancanza di sorveglianze dedicate per molte di esse.

I numeri in Italia: tra malattie endemiche e nuove minacce

Secondo i dati diffusi dall’Iss, tra il 2011 e il 2016 sono state documentate 7.375 diagnosi di Ntd nel nostro Paese, riconducibili principalmente a:

Leishmaniosi (2.510 casi);

(2.510 casi); Schistosomiasi (2.129 casi);

(2.129 casi); Strongiloidosi (925 casi);

(925 casi); Malattia di Chagas (598 casi) e Dengue (613 casi).

Particolare attenzione è rivolta alle malattie definite “arbovirosi” come Dengue e Chikungunya, trasmesse dalle zanzare del genere Aedes. Nel 2025, sono stati registrati 469 casi di Chikungunya (di cui 384 autoctoni) e 217 di Dengue.

Oltre a queste, l’Italia deve fare i conti con malattie storicamente endemiche come l’echinococcosi cistica, che ha causato ben 24.651 ospedalizzazioni tra il 1997 e il 2021. Preoccupa inoltre la comparsa, nel 2023, del primo caso autoctono in Nord Italia di echinococcosi alveolare, una patologia che attacca gli organi interni, a partire dal fegato, con un comportamento simile a quello di una neoplasia maligna.

Ricerca e iniziative

Per contrastare questo scenario, l’Italia si è dotata di un network nazionale per le malattie tropicali neglette che coordina università, ospedali e società scientifiche come la Soipa (Società italiana parassitologia) e la Simet (Società italiana di medicina tropicale).

In occasione del World Ntd Day, sono diverse le iniziative in programma:

A Bologna , fino al31 gennaio, si tengono delle giornate di formazione e sensibilizzazione organizzate dal Policlinico Sant’Orsola, l’Università di Bologna, il Servizio Sanitario dell’Emilia Romagna e Aifo Ets.

, fino al31 gennaio, si tengono delle giornate di formazione e sensibilizzazione organizzate dal Policlinico Sant’Orsola, l’Università di Bologna, il Servizio Sanitario dell’Emilia Romagna e Aifo Ets. L’11 febbraio, il gruppo giovani Y-In-Ntd terrà un webinar focalizzato sul legame tra malattie neglette, cambiamenti climatici e conflitti.

Il ruolo centrale dell’Iss

L’Istituto superiore di sanità rimane in prima linea attraverso il dipartimento di Malattie Infettive, impegnato nella ricerca e nella sorveglianza dei vettori. Su mandato del Ministero della Salute, l’Iss sta monitorando i punti di ingresso strategici come porti e aeroporti per valutare il rischio di introduzione di nuovi patogeni virali ed esotici.

L’eccellenza italiana è confermata anche dai ruoli internazionali ricoperti dall’Istituto, che è centro di collaborazione Oms per l’echinococcosi e laboratorio di riferimento europeo per parassiti, elminti e protozoi.

—

Popolazione

content.lab@adnkronos.com (Redazione)