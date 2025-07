Il calo delle nascite in Italia, se non invertito, costerà quasi un punto di Pil all’anno fino al 2050. Il problema, quindi, non è più solo demografico: è economico, misurabile e prossimo. In trent’anni, la perdita stimata supera i 482 miliardi di euro. Il dato, contenuto nello studio “Valutazione dell’effetto dell’incremento della natalità sulla sostenibilità—Fertilità