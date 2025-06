Non tutti i mali vengono per nuocere. Si potrebbe riassumere così il passaggio dedicato alle spese su sanità e servizi che vedranno maggiori pressioni nei prossimi anni a causa della denatalità nel nostro Paese, a differenza delle spese per l’istruzione che potrebbero essere riviste verso una maggiore qualità. Questo è quanto affermato dal ministro dell’Economia—Popolazione