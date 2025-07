Sei un po’ depresso? Vai allo stadio. Non è il superficiale consiglio di un amico ma l’approccio testato dal Forest Green Rovers, una squadra di calcio nel Gloucestershire, Regno Unito. Invece di ricevere una prescrizione per antidepressivi, i pazienti con depressione lieve o moderata e/o vittime di esclusione sociale possono ottenere biglietti gratuiti per assistere—Mondo