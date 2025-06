“Dobbiamo ricreare le camicie nere”, il piano di un 17enne in provincia di Como

“Questo è il mio gruppo di fascisti”, “dobbiamo riorganizzare le camicie nere” e “allestire un gruppo paramilitare o squadre con fascia con logo del partito per picchiare stupratori, molestatori e borseggiatori con manganelli”, “morte agli ebrei e a chiunque li sostenga” con tanto di hashtag come #antijude, #antiebreo e #antisemitic. Sono queste alcune delle frasi più utilizzate in un gruppo—Giovani