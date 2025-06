“Si deve uscire dalla logica che il TFR sia risparmio per comprare la casa o il nuovo sostentamento per il giovane che vuole inserirsi sul mondo del lavoro. Il TFR sarà un sostentamento per l’anzianità, per chi invecchia”. Lo ha detto Claudio Durigon, sottosegretario al lavoro e le Politiche sociali, intervenendo ieri al convegno ‘Demografia:—Talk | Demografia: patto tra generazioni