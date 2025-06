Ieri, la Francia si è svegliata oggi senza Pornhub, YouPorn, Redtube e decine di altri siti per adulti. Non per un blackout tecnico, ma per uno “sciopero” partito dalla mezzanotte del 3 giugno 2025, quando i colossi del porno online hanno spento i server in segno di protesta contro la nuova legge francese sulla verifica—Mondo