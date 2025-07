L’ospedale di Chieti utilizzerà funghi allucinogeni per curare la depressione: la sperimentazione clinica è stata autorizzata dall’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) e si basa sulla psilocibina, principio attivo contenuto in alcuni funghi allucinogeni, noto per il suo potenziale effetto antidepressivo—Popolazione