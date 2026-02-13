Galentine’s Day, perché il 13 febbraio è la festa dell’amicizia femminile

Mentre il mondo si prepara a celebrare San Valentino, negli ultimi anni ha preso piede una nuova tradizione che anticipa di ventiquattr’ore la festa degli innamorati: il Galentine’s Day. Questa ricorrenza, che cade il 13 febbraio, non nasce come una protesta contro il romanticismo o come un evento riservato a chi è single, ma come un momento prezioso per rendere omaggio all’amicizia femminile.

Le radici televisive di un fenomeno globale

Il Galentine’s Day ha un’origine puramente fittizia. Il termine è stato coniato nel 2010 all’interno della serie televisiva americana Parks and Recreation. La protagonista, Leslie Knope, interpretata dall’attrice Amy Poehler, presentò questa giornata come una riunione con le sue amiche più care, attorno a una tavola imbandita, per un brunch, all’insegna del motto: “Donne che festeggiano le donne”. Il termine è la crasi tra “Girls”, cioè “ragazze” e “Valentine”, alias “Valentino”.

Da allora, quella che era solo la trama di un episodio di una serie tv si è trasformata in un’abitudine reale, intercettando il desiderio delle nuove generazioni, in particolare Millennial e Gen Z, di dare maggiore centralità ai legami affettivi non legati alla sfera matrimoniale o familiare.

Molto più di una semplice serata tra donne

L’amicizia tra donne è un legame profondo che offre stabilità emotiva e un senso di accoglienza autentica, paragonabile per importanza e intensità a una storia d’amore, ma spesso più duraturo nel tempo. Festeggiare il Galentine’s Day significa riconoscere ufficialmente questo “spazio sacro” dove ognuna può essere se stessa senza filtri.

In Italia, la ricorrenza sta diventando sempre più popolare, trasformandosi in un’occasione per ringraziare le amiche del cuore per la loro presenza e il loro sostegno costante, ma è in America che si è già consolidata negli ultimi anni.

Non esiste un “protocollo” rigido per le celebrazioni, ma la convivialità resta il cuore dell’evento. Molte scelgono di seguire l’esempio della serie tv organizzando un brunch a base di waffle e cocktail, mentre altre preferiscono cene in ristoranti meno formali, serate al cinema o sessioni di karaoke. C’è anche chi opta per attività creative, come laboratori di cucina o di giardinaggio. Così come lo scambio di doni è diventato un rito comune. Le idee per far felice l’amica del cuore sono varie: da cioccolatini a fiori; ma anche gioielli che “durano per sempre” o un’esperienza insieme.

Un’alternativa alla “Singletudine”

A rinforzare questa nuova usanza proveniente dall’America, c’è un fenomeno sempre più diffuso anche in Italia: la “singletudine”. Anche questo termine, importato dagli States e italianizzato, sta a indicare la condizione di persistente solitudine relazionale (che sia una scelta oppure no). Il Galantine’s Day si inserisce, in contesti come questo, come un’opportunità per sentirsi meno soli. Secondo le ultime previsioni dell’Istat, infatti, nel 2050 il 41,1% delle famiglie sarà formato da single e solo una famiglia su cinque in Italia sarà composta da una coppia con figli. Il 36,8% dei nuclei familiari del Paese è già composto da una sola persona e gli ultrasessantacinquenni che vivranno da soli nel 2050 saranno 6,5 milioni, contro i 4,6 milioni del 2024.

In definitiva, il Galentine’s Day ci ricorda che l’amore ha molte forme e che – quando manca quello di un partner – le amiche sono spesso le persone che ci aiutano a superare le sfide quotidiane dell’età adulta. È un invito a celebrare non solo l’affetto “amoroso”, ma anche quella rete di solidarietà che si possiede e che spesso si da per scontata.

—

Mondo

content.lab@adnkronos.com (Redazione)