In un’Italia sempre più vuota, colpita dalla crisi demografica che in vent’anni ha ridotto di oltre un terzo i nuovi nati, il progetto Generazione G – promosso da Prénatal e Moige – si presenta come uno degli esperimenti più riusciti per accompagnare la genitorialità. Il progetto, nato nel 2023, ha messo in campo una rete—Welfare