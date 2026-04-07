Genitori rifiutano la Vitamina K e il neonato muore, la dott.ssa Calcagni: “Vogliono proteggerli, ma li espongono al pericolo”

Il desiderio di proteggere il proprio neonato spesso si scontra con il baratro della disinformazione. È quanto accaduto negli Stati Uniti, dove questo confine è stato superato in modo tragico, trasformando una nascita felice in un lutto evitabile che sta scuotendo profondamente la comunità medica e scientifica internazionale.

La storia, documentata recentemente sulla rivista Pediatrics, inizia con un neonato apparentemente sano. Per le prime settimane di vita, tutto sembra procedere regolarmente, finché il piccolo non inizia a mostrare un’insolita irritabilità e la comparsa di piccoli punti rossi e lividi sottopelle. In ospedale, i test rivelano una realtà drammatica: i livelli di proteine necessarie per la coagulazione del sangue sono quasi inesistenti. I medici cercano di fermare l’emorragia con la somministrazione d’urgenza di vitamina K e altre terapie, ma il danno è ormai troppo vasto. Una massiccia emorragia intracranica spezza la vita del neonato. Il motivo di questa morte, definita dagli esperti come un “evento sentinella” dell’era della disinformazione, è uno solo: i genitori avevano rifiutato l’iniezione profilattica di vitamina K alla nascita.

Che cos’è la vitamina K e perché è il “collante” della vita

Per capire la portata di questa tragedia, occorre guardare alla biologia. La vitamina K è fondamentale per attivare i cosiddetti “fattori di coagulazione”, ovvero quelle proteine che permettono al sangue di addensarsi e fermare le emorragie. I neonati nascono naturalmente con livelli molto bassi di questa sostanza. Il latte materno, pur essendo l’alimento d’eccellenza, ne contiene quantità minime, insufficienti a proteggere il bambino nei primi mesi. Senza la profilassi, i piccoli restano vulnerabili a emorragie che possono colpire il cordone ombelicale, l’apparato digerente o, fatalmente, il cervello. Un’unica iniezione alla nascita garantisce protezione fino ai 4-6 mesi, quando l’organismo inizia a produrla autonomamente attraverso i batteri intestinali e l’alimentazione solida. La sua carenza può portare alla cosiddetta malattia emorragica del neonato.

A spiegarlo a Demografica Adnkronos è la dottoressa Monica Calcagni, Medico chirurgo specialista in Ginecologia ed Ostetricia, secondo la quale “la vitamina K alla nascita è una prevenzione fondamentale, cioè non è una cosa che puoi scegliere di fare o meno, perché i neonati nascono fisiologicamente con livelli molto bassi di vitamina K e questo li espone a un rischio di emorragia altissimo, anche grave, soprattutto cerebrali. Non parliamo di una cosa che può essere evitabile oppure legata ad uno stile di vita. È proprio una condizione biologica e il punto centrale è che molti genitori oggi rifiutano per paura. Quella paura – chiarisce la dottoressa – non nasce generalmente da un’informazione corretta, nasce da una confusione, dalla sfiducia e da una comunicazione distorta, soprattutto da alcuni contenuti online che possono creare tanta confusione. E il paradosso è proprio questo: il desiderio di proteggere il proprio bambino porta poi a rifiutare una delle cose che lo proteggono davvero”.

Il rifiuto della vitamina K

Il caso americano non è purtroppo isolato, ma riflette un trend allarmante. I dati pubblicati sulla rivista Jama mostrano che negli Stati Uniti il rifiuto della vitamina K è salito dal 2,92% del 2017 al 5,18% del 2024. Si tratta di una scelta che aumenta di 81 volte il rischio di emorragie potenzialmente letali.

Il paradosso è che la vitamina K non è un vaccino, eppure è finita nel mirino dello stesso scetticismo che colpisce le immunizzazioni. Il clima post-pandemico ha esasperato la diffidenza verso la medicina tradizionale, portando molti genitori a temere il dolore dell’iniezione o a cadere in una sorta di “appello alla natura”: l’idea illusoria che ciò che è naturale sia sempre privo di rischi e preferibile a un intervento medico.

I medici segnalano che questa sfiducia si stia estendendo a macchia d’olio: vengono rifiutati i colliri antibiotici per prevenire la cecità neonatale e persino i supplementi di acido folico in gravidanza. Come sottolineano gli autori dello studio, la prevenzione pediatrica viene sempre più percepita come un optional, una scelta discrezionale, piuttosto che come uno standard di cura fondamentale.

Cosa fare? “Forse dobbiamo cambiare il modo in cui comunichiamo e forse non basta più dire ‘si è sempre fatto così’ oppure ‘è sicuro’ – ha aggiunto la dottoressa -. Bisognerebbe essere più accoglienti, ascoltare le paure senza ridicolizzarle, ma anche essere molto fermi sui dati: senza vitamina K il rischio di emorragia esiste ed è un rischio reale. E poi serve una cosa fondamentale che è la fiducia che purtroppo le persone stanno perdendo nel personale sanitario; quando manca la fiducia nei professionisti, qualsiasi informazione perde valore”. Il nostro compito oggi non è solo fare prevenzione, ma proprio ricostruire quella fiducia giorno per giorno, “forse perché anche sui giornali si parla poco di eccellenze in sanità e moltissimo di danni sanitari, e questo non fa altro che peggiorare la situazione. Il messaggio importante – ha concluso la dottoressa – è che per proteggere veramente un bambino dobbiamo avere fiducia e dobbiamo affidarci alla medicina quando serve”.

Il costo umano della disinformazione

La morte di un neonato per una carenza vitaminica è un evento che la medicina moderna considerava quasi superato. Prima della profilassi di routine introdotta nel 1961 negli Stati Uniti, fino a un bambino su 60 soffriva di gravi emorragie. Tornare a questi numeri significa ignorare decenni di progressi scientifici.

Il dottor David Hill, pediatra di Seattle e portavoce dell’American Academy of Pediatrics, descrive con amarezza questa realtà: “Oggi tiro un sospiro di sollievo ogni volta che vedo che la vitamina K è stata somministrata”. Quando i genitori rifiutano, i medici possono solo istruirli a riconoscere i segni di un ictus neonatale: convulsioni, letargia, o l’improvvisa incapacità di muovere un lato del corpo. Segnali che, quando appaiono, indicano spesso che il tempo a disposizione per salvare una vita è già quasi esaurito.

Questa vicenda sottolinea come la disinformazione non sia più un dibattito astratto sui social media o un fenomeno sociologico da studiare, ma una minaccia concreta che, nei casi più estremi, può avere il costo più alto possibile: quello di una vita che non ha avuto nemmeno il tempo di iniziare.

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