Giornata Mondiale dei Genitori 2025: quali sfide per il futuro

Il 1° giugno 2025, il mondo celebra la Giornata Mondiale dei Genitori, un’occasione per riflettere sul ruolo della famiglia nella società contemporanea. Essere genitori oggi significa affrontare una realtà in continua trasformazione, in cui responsabilità, desiderio di genitorialità, precarietà lavorativa e politiche di sostegno giocano un ruolo determinante nella vita delle famiglie. Essere genitori: solo—Famiglia