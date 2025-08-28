Continua la battaglia culturale russa contro la “propaganda anti-natalità”. Dal primo settembre, infatti, il ministero della Cultura di Mosca non rilascerà più autorizzazioni per la distribuzione di film che contengono il rifiuto di avere figli. Un’ordinanza del ministero vieterà nelle sale tutti quei prodotti cinematografici che contengono politiche che non incentivano le nascite. Il Moscow—Fertilità
Harry Potter e Sex and the City nel mirino del Cremlino? Russia contro la “propaganda childfree”
© Riproduzione riservata