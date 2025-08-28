28.4 C
Firenze
giovedì 28 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Harry Potter e Sex and the City nel mirino del Cremlino? Russia contro la “propaganda childfree”

Demografica
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

Continua la battaglia culturale russa contro la “propaganda anti-natalità”. Dal primo settembre, infatti, il ministero della Cultura di Mosca non rilascerà più autorizzazioni per la distribuzione di film che contengono il rifiuto di avere figli. Un’ordinanza del ministero vieterà nelle sale tutti quei prodotti cinematografici che contengono politiche che non incentivano le nascite. Il Moscow—Fertilità

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
28.4 ° C
28.8 °
25.9 °
56 %
2.7kmh
40 %
Gio
29 °
Ven
26 °
Sab
22 °
Dom
27 °
Lun
29 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (18)incendio (12)Gaza (12)Eugenio Giani (11)Pisa Sporting Club (11)arresto (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati