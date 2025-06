Il cervello può sovrascrivere i ricordi belli a quelli brutti: una nuova speranza per chi ha subito traumi?

La memoria umana non è un archivio immutabile, ma un sistema dinamico capace di trasformare i ricordi negativi in esperienze più tollerabili. Recenti studi neuroscientifici dimostrano che il cervello può letteralmente “sovrascrivere” le memorie dolorose, aprendo scenari rivoluzionari per il trattamento dei traumi. Memoria emotiva, come funziona? Un team di ricercatori di Hong Kong ha—Popolazione