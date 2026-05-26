In Svezia, la fecondazione in vitro diventa campagna elettorale

La Svezia, da sempre considerata un modello globale per le politiche di welfare e il sostegno alla famiglia, sta affrontando un paradosso demografico che scuote le fondamenta del suo dibattito politico. Con un tasso di fertilità sceso ai minimi storici da quando sono iniziate le rilevazioni, il primo ministro Ulf Kristersson ha deciso di giocare una carta inedita per la sua rielezione: trasformare la procreazione medicalmente assistita (Pma) nel pilastro centrale della sua strategia elettorale.

La crisi demografica e la risposta del governo

I dati ufficiali pubblicati quest’anno hanno lanciato l’allarme: la Svezia sta vivendo un calo delle nascite senza precedenti. Il governo ha avvertito che, se questa tendenza dovesse continuare, ogni nuova generazione potrebbe essere più piccola di un terzo rispetto a quella dei genitori. In questo scenario, l’esecutivo ha già intrapreso azioni concrete, incaricando l’Agenzia Nazionale per la Salute e il Welfare (Socialstyrelsen) di preparare un nuovo piano di sussidi statali.

Il piano prevede lo stanziamento di 327 milioni di corone svedesi (circa 28 milioni di euro) per il 2026, con l’obiettivo di aumentare il numero di trattamenti fecondazione in vitro (Ivf) finanziati pubblicamente. Recentemente, il governo ha già raddoppiato la disponibilità per chi cerca di avere il primo figlio, portando i tentativi gratuiti da tre a sei. “La gioia di formare una famiglia deve essere possibile per più persone”, ha dichiarato la ministra della Salute Elisabet Lann, ricordando che l’infertilità involontaria colpisce una coppia su sei nel Paese.

La “promessa del fratellino” come arma politica

Il vero salto di qualità politico è avvenuto con la promessa elettorale lanciata da Kristersson: se la sua coalizione di centro-destra (i Moderati, sostenuti dai Democratici Svedesi) rimarrà al potere dopo le elezioni di settembre, lo Stato finanzierà l’Ivf anche per i figli successivi al primo.

Attualmente, chi desidera un secondo figlio tramite fecondazione assistita deve rivolgersi a cliniche private, affrontando costi di circa 50.000 corone (oltre 4.300 euro) per ogni singolo tentativo. “Non c’è nulla di male nell’avere un solo figlio”, ha spiegato il Premier durante un suo podcast, “ma molte persone che ne hanno uno vorrebbero anche un fratellino o una sorellina”.

Strategia di voto e scetticismo delle opposizioni

Dietro questa misura non c’è solo un obiettivo demografico, ma una precisa strategia per conquistare l’elettorato femminile. Storicamente, il partito dei Moderati attira maggiormente i voti maschili; gli esperti suggeriscono che questa promessa sia un “segnale simbolico” per dimostrare attenzione alle donne, che altrimenti tenderebbero a votare per lo schieramento opposto.

Tuttavia, l’opposizione dei Socialdemocratici non ha tardato a reagire. Pur ammettendo la gravità della crisi demografica, hanno messo in guardia contro l’uso della medicina riproduttiva per “mosse politiche a breve termine”, suggerendo che sia necessario costruire una società che trasmetta ottimismo generale piuttosto che offrire “false speranze” legate a singoli sussidi.

Oltre l’economia: un cambiamento culturale?

Nonostante l’entusiasmo politico, i sociologi sollevano dubbi sull’efficacia reale di queste misure. Martin Kolk, sociologo dell’Università di Stoccolma, sottolinea al Guardian come la Svezia offra già congedi parentali generosissimi e asili nido pesantemente sussidiati. Secondo Kolk, il calo delle nascite potrebbe essere legato a un cambiamento culturale profondo: la genitorialità oggi deve competere con stili di vita che mettono al centro la carriera, gli hobby e l’autorealizzazione personale.

Resta dunque da vedere se un aumento dei tentativi di IVF gratuiti sarà sufficiente a convincere gli svedesi a tornare a popolare le culle o se la “campagna della provetta” rimarrà solo una mossa tattica per vincere una sfida elettorale che si preannuncia agguerrita.

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