Italiani in cerca di cultura, purché sia accessibile

La cultura, per gli italiani, non è più soltanto una cosa da “fare quando piove”, da infilare tra un pranzo fuori e una passeggiata in centro. È diventata un investimento su sé stessi, una forma di benessere, un pezzo di identità, perfino un modo per stare meglio nel mercato del lavoro. Non male, per qualcosa che per anni è stato raccontato con l’aria un po’ polverosa della gita scolastica, della guida con l’ombrellino e della frase “adesso guardiamo tutti in silenzio”.

Il rapporto Censis “Musei di vetro. Il nuovo rapporto degli italiani con i luoghi della cultura” racconta proprio questo passaggio: i musei e i luoghi della cultura restano spazi di conservazione e trasmissione del patrimonio, ma stanno diventando anche altro. Luoghi di esperienza, partecipazione, relazione con i territori. In parole semplici: non più solo posti dove si entra per vedere qualcosa, ma spazi dove si va per fare esperienza di qualcosa.

Gli italiani sembrano averlo capito bene. L’89% ritiene che spendere per esperienze culturali sia più importante che acquistare beni di lusso. Tradotto: meglio una mostra, un concerto, un teatro, un museo, che l’ennesimo oggetto da esibire. Non è detto che poi tutti riescano davvero ad andarci, ma il cambio di sguardo è interessante. La cultura entra nel campo dei consumi desiderabili, non solo dei doveri educativi.

C’è però un “ma”, e non è piccolo. Per il 47% degli italiani il prezzo del biglietto è la prima barriera d’accesso alla partecipazione culturale. Subito dopo arriva la mancanza di tempo, indicata dal 28,6%. In pratica: la cultura piace, ma deve vedersela con due avversari formidabili della vita contemporanea, il portafoglio e l’agenda.

Il museo non vuole più essere solo museo

Per il 43,1% degli italiani la missione principale dei luoghi della cultura resta la conservazione e protezione del patrimonio. È il compito storico: custodire, tutelare, tramandare. Subito dopo, il 34,9% indica la trasmissione della conoscenza. Quindi sì, il museo continua a essere percepito come il luogo dove si conserva ciò che non possiamo permetterci di perdere.

Ma il rapporto Censis mostra anche una trasformazione in corso. Il 15,3% degli intervistati considera centrale l’offerta di un’esperienza piacevole nel tempo libero. La percentuale sale tra i giovani: nella fascia 18-34 anni arriva al 20,4%, contro l’11,9% degli over 64. Per le generazioni più giovani, il museo non è solo la stanza dove si impara qualcosa: è anche un luogo in cui passare del tempo, possibilmente senza sentirsi sotto interrogazione.

La parola “esperienza”, però, va maneggiata con cura. Non significa trasformare ogni museo in un parco giochi. Significa rendere più accessibile, comprensibile e coinvolgente il rapporto con il patrimonio. Anche perché il pubblico non è più un visitatore passivo da accompagnare lungo un percorso prestabilito. Vuole capire, scegliere, muoversi, riconoscersi.

E qui il dato più piccolo è forse il più interessante: solo il 5,2% pensa che la missione principale dei luoghi della cultura sia favorire inclusione, benessere e socialità nelle comunità. È poco, soprattutto se confrontato con il discorso pubblico che ormai assegna ai musei una funzione sociale sempre più ampia. Vuol dire che il cambiamento è iniziato, ma non è ancora pienamente entrato nell’immaginario collettivo. Il museo vuole essere più relazionale; una parte del pubblico continua a vederlo soprattutto come cassaforte del patrimonio.

Le due cose, però, non si escludono. Anzi, il punto è proprio questo: il museo del presente deve riuscire a conservare senza sembrare immobile, educare senza fare lezione, accogliere senza banalizzare. Un equilibrio difficile, ma necessario. Anche perché il pubblico, ormai, non chiede solo di “vedere opere”. Chiede tempo ben speso.

La cultura piace, ma spesso manca il tempo

Il rapporto Censis fotografa una contraddizione molto italiana: la cultura è considerata preziosa, ma non sempre accessibile. Tra il 2004 e il 2024 la spesa complessiva delle famiglie per la cultura è diminuita del 33,9%, mentre la spesa per le esperienze culturali – cinema, teatri, concerti, mostre, musei – è aumentata del 36%, sfiorando 1,3 miliardi di euro. In sintesi, ci comprano meno beni culturali tradizionali, ma si investe di più in esperienze. Non è detto che sia meglio o peggio: è diverso. E dice molto di una società in cui il tempo libero è diventato un bene raro, da usare con attenzione.

Il problema è che quel tempo libero va conquistato. Il 28,6% degli italiani indica la mancanza di tempo come ostacolo a una partecipazione culturale più attiva. Non sorprende: tra lavoro, famiglia, spostamenti, incombenze e una certa stanchezza nazionale, anche andare a una mostra può sembrare un piccolo progetto logistico. Altro che “domenica facciamo un salto”: spesso bisogna prenotare, incastrare orari, trovare parcheggio, convincere qualcuno, evitare la fila, sperare che non piova.

Al costo e al tempo si aggiungono altri ostacoli. Il 24,8% dichiara mancanza di interesse. Il 17,8% lamenta una scarsa comprensione dei contenuti delle esposizioni. Quest’ultimo dato è importante, perché sposta la questione dal “pubblico pigro” al “pubblico non accompagnato abbastanza”. Se una mostra viene percepita come difficile, distante o troppo autoreferenziale, non basta aprire le porte: bisogna anche costruire ponti.

Non a caso, quando si chiede agli italiani cosa migliorerebbe l’offerta dei luoghi della cultura, al primo posto c’è l’ingresso libero, indicato dal 44%. Seguono le visite guidate, apprezzate dal 38%. Molto più indietro, almeno per ora, gli strumenti immersivi come gamification, proiezioni e realtà aumentata, scelti dal 10,6%.

Il nuovo lusso? Capire qualcosa in più

Il dato più forte del rapporto è anche quello più rivelatore: per l’89% degli italiani spendere per esperienze culturali è più importante che acquistare beni di lusso. La cultura diventa una forma di investimento personale, una ricchezza meno visibile di un orologio o di una borsa, ma più spendibile nel racconto di sé.

Non è solo una questione simbolica. Per l’86,7% degli italiani accrescere il proprio livello culturale può aumentare le opportunità di lavoro. Per l’83,5% è determinante per costruire la propria identità. Qui la cultura esce definitivamente dal recinto del passatempo. Diventa capitale personale: qualcosa che serve per capirsi, presentarsi, migliorarsi, muoversi meglio nel mondo.

Naturalmente, anche qui bisogna evitare l’eccesso retorico. Nessuno sta dicendo che una visita al museo risolva la precarietà, aumenti automaticamente lo stipendio o trasformi chiunque in un candidato irresistibile al prossimo colloquio. Però il dato segnala una percezione chiara: la cultura viene vista come una risorsa, non solo come ornamento.

La cultura diventa così una specie di palestra personale. Non sempre economica, non sempre vicina, non sempre facile da frequentare, ma sempre più desiderata. E come tutte le palestre, funziona meglio quando l’abbonamento non costa troppo, gli orari sono compatibili con la vita reale e qualcuno ti spiega come usare gli attrezzi senza farti sentire inadeguato.

Il fascino dei musei d’impresa

Tra i dati più curiosi del rapporto ci sono quelli sui musei d’impresa. Il 32% degli italiani ne ha già visitato uno, mentre il 50,2% non lo ha mai fatto ma sarebbe interessato. La curiosità cresce tra gli adulti tra i 35 e i 64 anni, dove arriva al 58,9%.

Il museo d’impresa è un oggetto particolare: sta a metà tra memoria, territorio, brand, lavoro e racconto del made in Italy. Può essere una cosa serissima, se racconta competenze, mestieri, processi produttivi, identità locali. Può diventare molto meno interessante se scivola nella celebrazione aziendale pura.

Gli italiani, però, sembrano riconoscerne il valore. L’87,4% vede nei musei d’impresa uno strumento per salvaguardare la memoria e l’identità di un territorio. L’85% ritiene che possano valorizzare il made in Italy e il saper fare italiano. L’80,5% li considera veicoli di trasmissione di competenze e mestieri alle giovani generazioni.

Qui il museo diventa qualcosa di molto concreto: non solo quadro, statua, reperto, ma anche macchina, tessuto, bottiglia, utensile, manifesto pubblicitario, prodotto, archivio. Una storia del lavoro che può parlare al presente più di quanto sembri.

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