La posizione di frutta e verdura nei supermercati può aumentare la longevità: ecco perché

E se la posizione del cibo nei supermercati ci aiutasse a migliorare la nostra vita? In un’epoca in cui la salute pubblica è minacciata da un aumento globale dei tassi di obesità e da diete di scarsa qualità, la scienza sta rivolgendo la sua attenzione non solo a cosa mangiamo, ma a dove e come acquistiamo il nostro cibo. Una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Plos Medicine ha rilevato che un semplice cambiamento nella posizione degli alimenti nei supermercati potrebbe essere la chiave per migliorare la dieta della popolazione e, potenzialmente, ridurre la mortalità del 20%.

Dove posizionare frutta e verdura

Siamo immersi in quello che gli esperti definiscono il “ciclo del cibo spazzatura”: alimenti ultra-processati, ricchi di grassi, zuccheri e sale, che sono economici da produrre, redditizi da commercializzare e studiati per essere irresistibili: il cosiddetto junk food. Al contrario, meno dell’1% delle promozioni nei punti vendita riguarda frutta e verdura.

Per spezzare questa dinamica, i ricercatori della City St George’s, University of London e dell’Università di Southampton hanno condotto lo studio “Wrapped”, un esperimento reale in 36 supermercati discount in Inghilterra. L’intervento è stato semplice ma rivoluzionario: spostare ed espandere la sezione di frutta e verdura fresca proprio all’ingresso del negozio.

I risultati dello studio

I risultati dello studio sono promettenti: anche se il periodo dell’esperimento coincideva con la pandemia di Covid-19 e a una grave crisi del costo della vita (fattori che hanno causato un calo generale nel consumo di vegetali nel Regno Unito), i negozi che hanno adottato il nuovo layout posizionando frutta e verdura all’ingresso dei discount hanno registrato un incremento significativo delle vendite.

In media, il posizionamento strategico ha portato all’acquisto di circa 2.525 porzioni extra di frutta e verdura per negozio, ogni settimana. Questo effetto è stato ancora più marcato nei punti vendita dove la sezione dei prodotti freschi è stata spostata in avanti di oltre 14 metri rispetto alla posizione originale.

Impatto sulla longevità e la regola dei 50 grammi

La ricerca scientifica ha consolidato, inoltre, un legame diretto tra il consumo di vegetali e la durata della vita. Gli autori dello studio sottolineano che un incremento di soli 50 grammi di frutta e verdura al giorno (poco meno di una porzione standard da 80g) è associato a una riduzione del 20% della mortalità per tutte le cause.

Inoltre, piccoli aumenti quotidiani (da 0,3 a 1 porzione) possono ridurre il rischio di malattie coronariche del 4% e di ictus del 5%. Il cambiamento di posizionamento non è quindi solo una strategia di marketing, ma un vero e proprio intervento di medicina preventiva su scala di massa.

Benefici a lungo termine per donne e le famiglie

Lo studio ha monitorato in particolare 580 donne tra i 18 e i 60 anni, identificate come le principali responsabili degli acquisti alimentari domestici. I risultati hanno mostrato che dopo sei mesi di esposizione al nuovo layout, la qualità complessiva della dieta delle donne è migliorata significativamente rispetto a chi frequentava negozi con layout tradizionali.

Il beneficio nutrizionale è stato leggermente superiore per le famiglie che dipendono maggiormente dai discount e per quelle con livelli di istruzione formale inferiori, dimostrando che l’ambiente fisico può aiutare a ridurre le disuguaglianze di salute. Inoltre, il miglioramento della dieta è diventato evidente soprattutto dopo sei mesi, a dimostrazione che un ambiente favorevole facilita la formazione di nuove abitudini salutari durature.

Verso una nuova frontiera dell’alimentazione

I ricercatori chiedono ora che i governi locali vadano oltre le attuali restrizioni sui prodotti ultra-processati posizionati alle casse. La proposta è di rendere obbligatorio il posizionamento dei prodotti freschi all’ingresso di tutti i grandi supermercati. Come affermato dalla professoressa Christina Vogel, responsabile dello studio: “Piccoli cambiamenti nei layout dei supermercati possono avere un impatto reale sulle nostre abitudini di spesa e incoraggiare diete più sane in grado di prevenire l’obesità e le malattie correlate”. In attesa di nuove leggi, il consiglio per il consumatore attento alla longevità è chiaro: iniziate il vostro giro della spesa dai colori della natura.

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