La salute batte la tecnologia, boom di ricerche online per integratori e farmaci

Il benessere e la cura della persona superano ufficialmente l’elettronica nelle preferenze dei consumatori. A rilevarlo è l’ultima indagine annuale di Trovaprezzi.it, basata sull’analisi di oltre 242 milioni di ricerche, secondo la quale gli italiani sono diventati utenti più maturi, informati e orientati al valore reale. Il portale fotografa un mercato solido che evolve nelle priorità, dove l’attenzione alla salute e al risparmio consapevole sostituisce l’acquisto d’impulso.

Il primato della salute e il rallentamento del tech

Il dato più significativo emerso dall’indagine è il dominio incontrastato della categoria “Integratori e Vitamine”, che si conferma la più cercata con 28,5 milioni di ricerche, segnando un incremento del 17,5% rispetto all’anno precedente. Parallelamente, si registra una crescita netta per i farmaci da banco e i prodotti per la cura di viso e corpo, segnale che il benessere è ormai una voce strutturale e quotidiana nel carrello digitale degli italiani.

Al contrario, il comparto tecnologico subisce una flessione: la categoria “Cellulari e Smartphone” scende a 10,7 milioni di ricerche, un fenomeno dovuto a cicli di sostituzione dei dispositivi più lunghi e a una maggiore selettività nelle spese.

Il profilo del nuovo consumatore: mobile e “silver”

Lo shopping online è ormai un’abitudine integrata nella quotidianità, con lo smartphone che si conferma lo strumento principale con oltre 180 milioni di ricerche. Un aspetto sorprendente dell’indagine riguarda l’evoluzione demografica: gli over 65 hanno superato i giovani tra i 18 e i 24 anni per volume di ricerche (24 milioni contro 22 milioni), dimostrando una piena alfabetizzazione digitale anche tra le generazioni senior.

A livello territoriale, la Lombardia resta il motore trainante con il 31% delle ricerche totali, seguita da Lazio e Campania, sebbene la cultura della comparazione sia ormai omogenea in tutta Italia.

I prodotti più cercati e le categorie funzionali

Tra i prodotti simbolo di questo 2025 dedicato alla salute spiccano Rottapharm Armolipid Plus, per colesterolo e trigliceridi, e Aboca Metarecod, per l’assorbimento dei grassi. Nella cura della persona, i consumatori premiano soluzioni dermocosmetiche ad alto valore percepito come La Roche-Posay Mela B3 e Fidia Connettivina Skin. Nonostante il calo generale del settore tech, l’Apple iPhone 16 128GB rimane il riferimento assoluto per la categoria. Si osserva inoltre una tenuta positiva per categorie funzionali come il pet food, la ferramenta e i prodotti per i capelli, tutte sopra i 3 milioni di ricerche.

Commentando i risultati dell’analisi, Dario Rigamonti, Ceo di Trovaprezzi.it, ha dichiarato: “I dati del 2025 descrivono un consumatore meno influenzabile dalle mode e sempre più orientato al valore reale. Il podio delle categorie resta in continuità con il 2024, ma cambiano profondamente i volumi e le motivazioni d’acquisto. La crescita strutturale della salute e la maggiore prudenza sulla tecnologia segnano un passaggio chiaro: la comparazione evolve da leva di risparmio a strumento per decisioni più informate, razionali e coerenti con i propri bisogni”.

—

Popolazione

content.lab@adnkronos.com (Redazione)