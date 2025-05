A Granarolo dell’Emilia, in provincia di Bologna, una donna di 35 anni è stata licenziata due volte nel giro di poche settimane dalla I-Tech Industries, azienda leader nel settore delle tecnologie per il benessere del corpo. Prima per la gravidanza, poi dopo l’aborto spontaneo. Un caso che la Fiom-Cgil di Bologna definisce senza mezzi termini—Popolazione