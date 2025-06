Ora non ci sono più alibi. Con la pubblicazione della Piattaforma Nazionale delle Liste di Attesa (Pnla), il servizio sanitario ha messo nero su bianco una verità che milioni di cittadini già conoscevano sulla propria pelle: per farsi visitare, in Italia, bisogna aspettare. E tanto. Il nuovo cruscotto informativo online, realizzato da Agenas e aggiornato—Welfare