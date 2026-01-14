Lo spopolamento ridisegna la mappa delle scuole: tra riforme Pnrr e scontro politico

Il calo demografico continua a ridisegnare i confini del sistema scolastico italiano spingendo il Governo verso una riorganizzazione amministrativa non più procrastinabile. Con il recente commissariamento di Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna, il dibattito sul dimensionamento scolastico si è infiammato, oscillando tra la necessità tecnica di rispettare i parametri del Pnrr e il timore politico delle opposizioni di abbandonare i territori più fragili a un lento ma inesorabile isolamento sociale.

La sfida demografica e il piano di riorganizzazione

Il cuore della questione risiede nel progressivo calo della popolazione studentesca, un dato oggettivo che fa i conti con il tema della denatalità e che ha spinto il legislatore a prevedere una riforma del sistema scolastico su base regionale. L’obiettivo dichiarato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito è quello di adeguare la rete scolastica ai numeri attuali, superando la “patologia” delle reggenze dei dirigenti scolastici per garantire una gestione più stabile ed efficiente.

Secondo il Governo, il dimensionamento non prevede la chiusura fisica dei plessi scolastici, ma si configura come un accorpamento giuridico di istituti per ridurne le attività amministrative.

Il braccio di ferro tra governo e Regioni

Il recente commissariamento delle quattro Regioni italiane rappresenta l’apice di una tensione politica crescente. Queste amministrazioni non hanno approvato i rispettivi piani di dimensionamento nonostante due proroghe concesse dal governo. Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha difeso l’operato governativo citando tre sentenze della Corte costituzionale, sei pronunce del Consiglio di Stato e tre del Tar che hanno confermato la legittimità della riforma contro i ricorsi presentati dai territori inadempienti.

Dal punto di vista dell’esecutivo, si tratta di un atto necessario per non perdere le risorse del Pnrr concordate dal precedente Governo con la Commissione europea. In questa prospettiva, alle quattro Regioni erano già state concesse due proroghe per l’adozione dei piani: una fino al 30 novembre e una seconda fino al 18 dicembre. Nonostante ciò, non sono state compiute le necessarie formalizzazioni, rendendo inevitabile il commissariamento deliberato negli scorsi giorni dal Consiglio dei ministri.

“Si tratta di un provvedimento necessario per assicurare il rispetto degli impegni assunti dall’Italia con l’Unione europea nell’ambito del Pnrr e per garantire il regolare avvio del prossimo anno scolastico – ha dichiarato in una nota il ministro Valditara -. In questi tre anni, l’azione del governo è stata orientata alla leale collaborazione istituzionale, con l’obiettivo di tutelare la qualità e la continuità dell’attività scolastica”.

Le critiche dell’opposizione: un “colpo” alla scuola pubblica

Di parere opposto sono le forze di minoranza e i sindacati. Gli esponenti del Movimento 5 Stelle definiscono il dimensionamento come un “grimaldello” per smantellare la presenza dello Stato nelle aree interne e nei piccoli comuni. Per l’opposizione, la scuola non è solo un ufficio amministrativo, ma un presidio di democrazia e coesione sociale; colpire le autonomie scolastiche significherebbe indebolire comunità già provate dallo spopolamento.

La critica si estende anche alla gestione dei fondi, lamentando tagli alla scuola pubblica mentre continuerebbero i finanziamenti a quella privata. “Siamo davanti a un atto di forza politico, mascherato da adempimento tecnico e giustificato con il Pnrr – hanno affermato gli esponenti M5s in commissione cultura alla Camera e al Senato -. Si colpisce la scuola pubblica, si indeboliscono i territori. E poi ci si stupisce se cresce la sfiducia, se le comunità si svuotano, se la democrazia arretra. È una scelta ideologica precisa, che usa i numeri e le procedure per fare macerie di ciò che dovrebbe essere tutelato più di ogni altra cosa: la scuola pubblica come bene comune”, concludono.

Le conseguenze economiche e il rischio Pnrr

Oltre al dibattito ideologico, pesa il tema dei finanziamenti europei. Il mancato rispetto degli obiettivi del Pnrr mette a rischio l’erogazione delle prossime rate destinate all’Italia. Secondo la maggioranza, parlare di tagli miliardari è una “falsità clamorosa”, poiché la riforma punta a mantenere le stesse risorse e personale, ottimizzando però la struttura dirigenziale.

Resta tuttavia aperto il tema del “gioco del cerino” politico: con il commissariamento, il Governo centrale assume direttamente la responsabilità delle scelte, sottraendo l’autonomia decisionale a Regioni che, secondo il ministro Valditara, hanno agito per pura “strumentalizzazione politica”.

—

Giovani

content.lab@adnkronos.com (Redazione)