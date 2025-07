Anche quest’anno, con gli orali della Maturità ancora in corso in tutta Italia, torna puntuale il consueto “bestiario” degli errori più eclatanti. Come da tradizione, il portale Skuola.net, grazie alle segnalazioni arrivate direttamente dagli studenti, ha raccolto gli strafalcioni più eclatanti ascoltati durante i colloqui. E se ogni edizione dell’Esame di Stato offre il suo—Giovani