Meno vacanze estive, più pause: la proposta Santanchè sul calendario scolastico

Dieci giorni in meno di vacanze estive, pause redistribuite nel corso dell’anno scolastico e un “allineamento graduale” ai modelli europei con un obiettivo dichiarato: destagionalizzare il turismo. È questa la proposta rilanciata dalla ministra del Turismo Daniela Santanchè dal palco del Forum internazionale del Turismo di Milano, aprendo un fronte che va oltre il settore turistico e investe direttamente scuola, famiglie e autonomie territoriali.

La notizia, per ora, resta una linea politica più che un intervento normativo. Dal ministero dell’Istruzione non arrivano testi né scadenze e Giuseppe Valditara ha chiarito che “non c’è ancora nulla di concreto”. L’ipotesi ha però avuto un effetto immediato: riportare al centro del dibattito uno dei nodi strutturali del sistema italiano, una pausa estiva tra le più lunghe d’Europa, concentrata in poche settimane e con ricadute su apprendimento, organizzazione familiare e distribuzione dei flussi economici interni.

La destagionalizzazione passa dal calendario scolastico

L’intervento della ministra del Turismo colloca esplicitamente il calendario scolastico dentro una strategia di politica economica. Santanchè parla di destagionalizzazione, undertourism, utilizzo del territorio lungo dodici mesi. La scuola entra nel discorso come fattore abilitante: finché le vacanze restano concentrate tra giugno e settembre, la mobilità delle famiglie continua a seguire schemi rigidi, con picchi che producono sovraffollamento in alcune aree e sottoutilizzo in altre. Da qui l’idea di ridurre la pausa estiva di dieci giorni e redistribuire quel tempo in altri periodi dell’anno.

Il tema non è nuovo, ma il contesto lo rende più sensibile. Il turismo pesa in modo crescente su Pil e occupazione, mentre la pressione su infrastrutture e territori si concentra in finestre temporali sempre più ristrette. La proposta di legare gli incentivi alle strutture ricettive ad almeno 240 giorni di operatività annuale, evocata dalla ministra, chiarisce l’orizzonte: un cambio di impostazione che punta a stabilizzare domanda e lavoro. In questo quadro, il calendario scolastico diventa una delle poche variabili in grado di incidere sui comportamenti collettivi.

Resta però un passaggio cruciale: la competenza. In Italia il calendario è definito a livello regionale, nel rispetto dei 200 giorni di lezione, con margini di autonomia per le singole scuole. Qualunque ipotesi di “allineamento” non può che essere graduale e negoziata. È proprio questa indeterminatezza, più politica che tecnica, ad aver acceso reazioni immediate anche in assenza di un testo.

Italia vs Europa nei calendari scolastici

Il calendario scolastico italiano si distingue per due elementi misurabili: una pausa estiva più lunga della media europea e una forte concentrazione delle vacanze in un unico arco temporale. Secondo i dati aggiornati del network Eurydice, che monitora i calendari scolastici in circa 37 Paesi europei, gli studenti italiani usufruiscono mediamente di oltre 12 settimane di vacanze estive tra giugno e settembre, un valore tra i più elevati del continente, comparabile solo con Paesi come Lettonia, Malta e Grecia. Nella maggior parte degli altri Stati europei la pausa estiva si colloca tra le 6 e le 10 settimane ed è compensata da ulteriori interruzioni distribuite nell’arco dell’anno.

Questo profilo si riflette anche nel numero complessivo di giorni di lezione. L’Italia figura tra i Paesi con il maggior numero di giorni effettivi di scuola, attestandosi attorno ai 200 giorni annui, contro una media europea generalmente compresa tra 170 e 190. La combinazione di un carico didattico elevato e di una lunga interruzione estiva centrale rappresenta una specificità del modello italiano: più giorni di scuola concentrati in meno mesi.

Un’ulteriore differenza riguarda la distribuzione delle pause. In molti Paesi europei – Germania, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito e Scandinavia – la pausa estiva è più breve ma accompagnata da interruzioni intermedie nel corso dell’anno. Francia e Belgio, ad esempio, articolano il calendario in più segmenti, includendo pause autunnali, invernali e primaverili, riducendo l’impatto di una sospensione prolungata e favorendo una maggiore continuità didattica.

Il costo sociale della lunga pausa estiva

Sul piano sociale, la proposta intercetta un problema strutturale che negli ultimi anni si è accentuato. La lunga interruzione estiva non incide solo sull’organizzazione del tempo libero, ma sull’equilibrio quotidiano delle famiglie con figli. Il Moige ha sostenuto apertamente l’ipotesi di riduzione della pausa estiva, richiamando criticità didattiche e organizzative: una discontinuità di quasi tre mesi, secondo il movimento, indebolisce la tenuta delle competenze e rende più complessa la ripartenza a settembre.

Accanto alla dimensione educativa c’è quella economica. Le settimane senza scuola obbligano molte famiglie a ricorrere a soluzioni di assistenza a pagamento, in un contesto in cui il lavoro è sempre meno sincronizzato con il calendario scolastico tradizionale. Il tema tocca direttamente la dinamica demografica: meno figli, ma costi crescenti per ciascun figlio. La concentrazione delle chiusure amplifica le disuguaglianze tra chi può sostenere queste spese e chi no.

Il riferimento ai modelli europei, in questo senso, non è solo comparativo. In molti Paesi le pause sono distribuite lungo l’anno, con interruzioni più frequenti ma più brevi, riducendo il carico concentrato sull’estate. Non si tratta di ridurre il tempo scuola, ma di ridisegnarne l’articolazione. È su questa linea che il Moige insiste: mantenere invariati i giorni di lezione, redistribuendo le chiusure per garantire maggiore continuità formativa e sostenibilità per le famiglie.

Tra autonomia scolastica e vincoli strutturali

La reazione del mondo della scuola si concentra su un piano più concreto. Sindacati e rappresentanze degli insegnanti contestano l’idea di intervenire sul calendario senza affrontare il tema delle strutture. Classi prive di climatizzazione, edifici poco isolati, problemi di riscaldamento in inverno: l’estensione delle attività didattiche nei mesi caldi o ai margini dell’estate pone un problema immediato di vivibilità.

Le critiche della Gilda degli Insegnanti e di una parte dell’opposizione parlamentare insistono su questo punto. Tenere aperte le scuole più a lungo, senza investimenti mirati, rischia di spostare il problema senza risolverlo. Il fattore climatico entra in modo diretto: giugno e settembre sono sempre più spesso segnati da temperature elevate, soprattutto in alcune aree del Paese. Senza interventi sull’edilizia scolastica, il calendario resta una variabile teorica.

C’è poi la questione dell’autonomia. Molti istituti già anticipano l’inizio delle lezioni o rimodulano le chiusure, utilizzando gli spazi previsti dalla normativa. La proposta Santanchè, per come è stata formulata, non introduce un meccanismo nuovo, ma tenta di orientare una pluralità di scelte locali verso un obiettivo nazionale. È qui che emerge la frizione: la scuola come strumento di politica economica, più che come ambito autonomo di programmazione educativa.

Il caso Emilia-Romagna

Dal punto di vista dei territori e delle imprese turistiche, la revisione del calendario scolastico viene letta come una leva concreta per intervenire sulla concentrazione stagionale della domanda. Regioni montane, aree interne e contesti collinari, oggi penalizzati da una mobilità familiare fortemente compressa nei mesi estivi, potrebbero intercettare flussi oggi marginali attraverso pause collocate in altri periodi dell’anno. In questa chiave si inserisce l’ipotesi di lasciare alle Regioni la possibilità di riprogrammare i giorni sottratti all’estate: una logica di differenziazione territoriale più che di uniformazione nazionale.

Il sostegno espresso dal mondo imprenditoriale, a partire da Confindustria, si colloca all’interno di una visione di sistema. Il turismo viene considerato come industria continua, non come sequenza di stagioni scollegate. In questo schema, il calendario scolastico assume il ruolo di infrastruttura immateriale capace di incidere sui flussi interni, sulla distribuzione del lavoro e sull’utilizzo delle strutture ricettive. È anche per questo che la proposta divide: perché interviene su un elemento che regola il tempo collettivo e non su una singola filiera produttiva.

Nel dibattito viene richiamato il caso dell’Emilia-Romagna, dove la Giunta regionale ha effettivamente avviato un percorso di valutazione strutturata in vista dell’anno scolastico 2026/2027. L’ipotesi allo studio riguarda una riorganizzazione dell’anno scolastico che prevede l’introduzione di una pausa didattica di circa una settimana nel mese di febbraio e una conclusione delle lezioni a metà giugno, accompagnata da un rientro anticipato a settembre rispetto al calendario tradizionale. Si tratterebbe, nelle intenzioni della Regione, di un progetto da sperimentare su base regionale, costruito attraverso tavoli di confronto con scuole, famiglie, sindacati e categorie economiche.

La proposta, ancora in discussione tra istituzioni e stakeholder, mira esplicitamente a ridurre la concentrazione della lunga pausa estiva e a introdurre una sospensione intermedia dell’attività didattica. Un’impostazione che richiama modelli diffusi in altri Paesi europei, dove le vacanze sono distribuite lungo l’anno, e che è stata descritta da alcune testate locali come una possibile sperimentazione di uno spring break scolastico nel periodo invernale, collocando il calendario scolastico dentro una riflessione più ampia su organizzazione dei tempi, utilizzo del territorio e distribuzione dei flussi.

