Milano è la terza città al mondo per spesa in contenuti su OnlyFans

Milano si conferma centro nevralgico dell’economia e dei consumi in Italia, anche a luci rosse. A rilevarlo è un nuovo report internazionale che posiziona la città sul podio di una classifica inaspettata: la spesa in abbonamenti sulla piattaforma di contenuti a pagamento OnlyFans. Secondo l’indagine “OnlyFans Wrapped 2025” condotta da OnlyGuider, una società specializzata in ricerche di mercato sull’economia digitale e motore di ricerca per la piattaforma, Milano è risultata essere la terza città al mondo per spesa pro capite in contenuti su OnlyFans nel 2025. La metropoli meneghina è preceduta solo da due città statunitensi, Atlanta e Orlando.

Il report suggerisce che l’impennata milanese riflette il suo status di capitale globale della moda e dei media, guidando un ecosistema unico di “alta moda che incontra il creator”.

I numeri del consumo milanese

I numeri che hanno garantito a Milano il terzo posto nella classifica “per intensità di spesa” (calcolata su 10.000 abitanti) sono significativi:

• La spesa pro capite per 10.000 abitanti ha raggiunto i 423.256,20 dollari (362.819,45 euro) nel 2025.

• Nel complesso, gli abitanti della capitale lombarda hanno sborsato oltre 58 milioni di dollari (quasi 50 milioni di euro) nel corso del 2025. Questo dato la colloca al quarto posto nella classifica globale per spesa totale, immediatamente dietro a Londra e Los Angeles.

• La crescita della spesa a Milano è particolarmente impressionante, essendo aumentata di quasi il 20% (precisamente un +19.11%) rispetto all’anno precedente.

Facendo un calcolo sul singolo cittadino, la spesa media su OnlyFans ammonterebbe a 36 euro a testa nell’anno. Nella classifica delle città per intensità di spesa, Milano si posiziona davanti a hub americani come Miami, Washington Dc e Minneapolis.

L’Italia “Hyper-Adopter”: crescita record in Europa

La tendenza all’aumento dei consumi non è isolata a Milano, ma riflette un trend nazionale. L’Italia è stata definita una delle nazioni “Hyper-Adopters”, facente parte del sud d’Europa, con una crescita della spesa superiore al 20% anno su anno.

Nel Bel Paese, la spesa totale su OnlyFans ha sfiorato i 355 milioni di dollari, equivalenti a circa 306 milioni di euro. L’Italia, in sintesi, si è guadagnata il quarto posto nella classifica globale per spesa totale, superando Messico e Francia.

Il dato più notevole è l’incremento di questa somma: rispetto al 2024, la spesa nazionale è cresciuta del 24,48%. L’Italia, a pari merito con la Spagna, è stata la nazione europea con la crescita più elevata nella spesa per la piattaforma. Altre città italiane mostrano un’alta intensità di consumo, con Roma al 16esimo posto globale per spesa totale (oltre 22 milioni di euro) e Napoli che registra una crescita del 25.55% nella spesa pro capite.

Sam Pierce, Ceo di OnlyGuider, ha commentato questa rapida espansione: “Non si tratta di slogan sulla ‘creator economy’: si tratta di una domanda reale e misurabile”. Ha aggiunto che “l’appetito dell’Italia sta crescendo più velocemente di quasi tutte le nazioni occidentali”.

La metodologia di raccolta dati

Il report chiarisce che le cifre non derivano dalla verifica diretta delle spese di abbonamento o delle donazioni dei singoli utenti, operazione che rappresenterebbe una violazione della privacy. OnlyGuider ha utilizzato un modello finanziario proprietario basato sulla triangolazione di diverse fonti:

1. Raccolta di dati mensili relativi al volume di ricerca per “OnlyFans” attraverso le Api di Google Ads.

2. I volumi di ricerca sono stati collegati al fatturato globale ufficiale depositato da Fenix International Ltd, la società proprietaria di OnlyFans, con proprietario Leonid Radvinsky, che nel 2025 ha registrato 7.2 miliardi di dollari di entrate totali.

3. I ricavi globali sono stati ripartiti tra i Paesi ponderando la “qualità di conversione” delle ricerche per ciascuna area geografica.

4. Per consentire un confronto equo tra città e nazioni di diverse dimensioni, è stato applicato un algoritmo che ha misurato i volumi di spesa standardizzandoli su ogni 10.000 abitanti, rivelando la vera “intensità di coinvolgimento del mercato locale”.

In conclusione, sebbene gli Stati Uniti rimangano la “fortezza” che genera il maggiore volume di entrate, l’Italia, e Milano in particolare, sta dimostrando una delle più alte intensità di consumo digitale e la velocità di crescita più significativa in Occidente, consolidando la sua posizione come polo dinamico nell’economia digitale europea, anche a luci rosse.

