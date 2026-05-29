Movimento in gravidanza? Stare meno sedute dimezza i rischi per mamma e bambino

In passato, alle donne in dolce attesa veniva spesso consigliato il riposo. Oggi, la scienza sta ribaltando questa prospettiva, dimostrando che la sedentarietà eccessiva è uno dei principali nemici di una gestazione sana. Un nuovo studio, intitolato Pregnancy 24/7, ha rivelato che il semplice gesto di alzarsi in piedi e muoversi di più, anche senza fare sport intensi, può ridurre drasticamente il rischio di complicazioni gravi.

Chi ha guidato la ricerca e dove si è svolta

Lo studio è stato coordinato dalla dottoressa Bethany Barone Gibbs, ricercatrice presso la West Virginia University School of Public Health e responsabile del Gibbs Physical Activity and Sedentary Behavior Research Lab. Il team di ricerca ha visto la collaborazione di esperti di diverse istituzioni, tra cui l’Università dell’Iowa e l’Università di Pittsburgh. L’indagine si è svolta in tre stati americani – Iowa, Pennsylvania e West Virginia – coinvolgendo centri medici universitari d’eccellenza.

I ricercatori hanno condotto lo studio in un arco temporale di quattro anni, tra il 2021 e il 2025, mentre le analisi statistiche finali sono state completate nell’aprile del 2026. A differenza di ricerche passate basate su semplici sondaggi o ricordi delle partecipanti, il team della dottoressa Barone Gibbs ha utilizzato un approccio tecnologico moderno. Sono state seguite 470 donne a partire dalla 13esima settimana di gravidanza. Per una settimana intera durante ogni trimestre, le volontarie hanno indossato un accelerometro da coscia, un sensore che rileva le condizioni fisiche di chi lo indossa, 24 ore su 24. Questo dispositivo è in grado di distinguere con precisione se una persona è seduta, sdraiata, in piedi o in movimento.

Il pericolo delle “10 ore” sedute

I risultati, pubblicati sulla rivista scientifica Jama Network, hanno evidenziato una correlazione diretta tra il tempo trascorso sedute e i cosiddetti esiti avversi della gravidanza, che includono ipertensione gestazionale, diabete, parto prematuro e neonati sottopeso. Nello specifico, le donne che trascorrevano 10 o più ore al giorno sedute presentavano un rischio raddoppiato di complicazioni rispetto a chi sedeva per circa 7 ore. Il pericolo maggiore deriva non solo dal tempo totale, ma anche dalle “lunghe sedute” ininterrotte di oltre 60 minuti. Lo studio ha dimostrato che anche solo stare in piedi (considerata attività fisica a intensità leggera) è associato a una significativa riduzione dei disturbi della pressione arteriosa durante la gravidanza.

I ricercatori: “Siediti meno, muoviti di più”

Fino ad oggi, le linee guida consigliavano almeno 150 minuti di attività fisica moderata-vigorosa a settimana. Tuttavia, meno di una donna su quattro riesce a rispettare questi standard a causa della stanchezza o di preoccupazioni sulla sicurezza.

La vera rivoluzione dello studio Pregnancy 24/7 è che offre un’alternativa più accessibile: ottimizzare tutto il resto della giornata. Dedicare circa 7 ore al giorno ad attività leggere, come camminare lentamente in casa, fare piccoli lavori domestici o semplicemente non stare sedute, dimezza il rischio di esiti avversi rispetto a chi ne pratica solo 3 ore. Anche il numero di passi è un indicatore vitale: chi raggiunge livelli moderati o alti di passi quotidiani è più protetta dai rischi ipertensivi.

Consigli pratici per le future mamme

Secondo gli esperti coinvolti nel progetto e le raccomandazioni del National Heart, Lung, and Blood Institute, non serve diventare atlete per proteggere il proprio bambino. Ecco alcuni consigli pratici:

La regola dei 10 minuti : bastano brevi sessioni di movimento, anche solo 10 minuti per volta, per vedere benefici immediati su sonno, ansia e pressione sanguigna.

: bastano brevi sessioni di movimento, anche solo 10 minuti per volta, per vedere benefici immediati su sonno, ansia e pressione sanguigna. Camminare verso il parco , fare yoga dolce o ballare seguendo video online sono ottimi modi per “accumulare” movimento senza sforzi eccessivi.

, fare yoga dolce o ballare seguendo video online sono ottimi modi per “accumulare” movimento senza sforzi eccessivi. Se lavorate in ufficio o passate molto tempo alla scrivania, cercate di alzarvi regolarmente per interrompere i periodi di sedentarietà prolungata.

“Cura te stessa con l’attività fisica è davvero importante e può avere tantissimi benefici”, ha sottolineato la dottoressa Barone Gibbs. Ridurre il tempo in poltrona non solo aiuta ad avere un parto più sereno, ma riduce i rischi di malattie cardiovascolari e diabete a lungo termine sia per la madre che per il figlio.

La ricerca Pregnancy 24/7 conclude che ottimizzare questi modelli di attività leggera è una strategia pratica, sicura e innovativa per migliorare la salute pubblica fin dai primi momenti della vita.

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