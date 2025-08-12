Neanderthal e Sapiens: così la dieta di larve aiuta a capire la convivenza tra le due specie

Recentemente, una ricerca pubblicata su Science Advances ha ribaltato l’idea per cui i Neanderthal fossero “ipercarnivori”, scoprendo che dietro gli “altissimi” livelli di azoto c’era il consumo di carne infestata dalle larve, che ha ottimizzato la dieta dei nostri antenati. Questo sofisticato adattamento alimentare spiega come riuscirono a resistere alle fluttuazioni climatiche e alla competizione—Popolazione