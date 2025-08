Oltre il preservativo c’è di più… Un farmaco dedicato agli uomini ha superato i primi test e si propone come il contraccettivo a lungo termine per una pianificazione familiare condivisa. Per decenni, infatti, la contraccezione ha riguardato per lo più le donne. Di ogni tipo, forma, misura e con impatti su diversi fattori della salute,—Fertilità