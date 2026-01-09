Ovuli “ringiovaniti” con una proteina: la scoperta che cambierà la fertilità

Ringiovanire gli ovociti per conservare la fertilità è possibile? Secondo un gruppo di ricercatori internazionali, “Sì”. Una recente scoperta scientifica, infatti, promette di trasformare radicalmente le prospettive della medicina riproduttiva e della fecondazione in vitro. La ricerca ha suggerito che un difetto comune legato all’invecchiamento, responsabile di errori genetici negli embrioni, può essere invertito somministrando agli ovuli una proteina cruciale chiamata “Shugoshin 1”.

Il lavoro del team internazionale

Questa scoperta non è il frutto di un singolo laboratorio, ma di una vasta rete di eccellenza scientifica internazionale. La guida del progetto principale sulla Shugoshin 1 è affidata alla professoressa Melina Schuh, direttrice del Max Planck Institute for Multidisciplinary Sciences di Gottinga, in Germania. Al suo fianco lavora la dottoressa Agata Zielinska, co-fondatrice di Ovo Labs, una startup britannica nata proprio con l’obiettivo di portare questa tecnologia dal laboratorio alla clinica. Il supporto pratico è arrivato dalla clinica Bourn Hall di Cambridge, nel Regno Unito, che ha fornito gli ovociti donati dalle pazienti per svolgere i test.

Dall’altro lato, un importante contributo alla comprensione dell’invecchiamento cellulare arriva dalla Cina: un team guidato da ricercatori come Jue Zhang e Ge Lin, supportato dalla National Natural Science Foundation of China e dall’Ospedale Riproduttivo e Genetico di Citic-Xiangya, ha pubblicato uno studio complementare analizzando i cambiamenti proteici profondi che avvengono negli ovociti.

Capiamo quindi cos’è emerso e come funziona la proteina che promette di rivoluzionare la fertilità umana.

La sfida dell’orologio biologico

Il declino della qualità degli ovociti è la causa principale del fallimento della Fecondazione in vitro (Fiv) e degli aborti spontanei nelle donne in età fertile avanzata. “La maggior parte delle donne nei loro primi 40 anni ha ancora ovociti, ma quasi tutti presentano un numero errato di cromosomi”, ha spiegato la professoressa Schuh, come riportato dal Guardian.

Il problema risiede nella meiosi, il processo in cui l’ovocita divide il proprio materiale genetico. Per funzionare correttamente, 23 coppie di cromosomi devono allinearsi perfettamente; tuttavia, con l’età, i livelli di Shugoshin 1 – che agisce come una “colla” per tenere unite queste coppie – diminuiscono drasticamente. Senza questa “colla”, i cromosomi si muovono in modo caotico, portando a embrioni con anomalie genetiche.

Risultati che raddoppiano le speranze

Attraverso microiniezioni della proteina Shugoshin 1, i ricercatori sono riusciti a riportare la cellula a una condizione simile a quella giovane. I risultati sui campioni umani sono stati promettenti:

Il numero di ovociti con difetti cromosomici è sceso dal 53% al 29% dopo il trattamento.

dopo il trattamento. Nelle donne sopra i 35 anni, i difetti sono passati dal 65% al 44%.

Insieme a questo intervento mirato, la ricerca proteomica cinese ha identificato oltre 3.200 proteine coinvolte nell’invecchiamento, evidenziando nuovi biomarcatori come Mrfap1 e Mt2a. Queste scoperte offrono ulteriori bersagli per futuri trattamenti che potrebbero migliorare la qualità dell’ovocita e dello sviluppo embrionale precoce.

Il futuro della fecondazione assistita

Nonostante l’entusiasmo, però, gli scienziati hanno chiarito che questa tecnica non può estendere la fertilità oltre la menopausa, poiché non interviene sulla riserva ovarica esaurita. L’obiettivo è invece permettere a più donne di concepire entro un singolo ciclo di Fiv, evitando ripetuti tentativi costosi e stressanti.

Il team è già in contatto con gli enti regolatori per avviare test clinici e verificare se questi miglioramenti si tradurranno in un maggior numero di nascite sane.

