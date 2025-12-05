Paola Iezzi e i figli non avuti: “Una scelta consapevole”, ma per quante donne è così?

Ho scelto di non avere figli” perché, come spiegato da lei stessa un anno fa, “nella vita non puoi avere tutto”. La rivelazione rilasciata da Paola Iezzi al podcast ‘Passa dal Bsmt’ tocca una scelta che molte donne devono prendere: cosa portare avanti, la carriera o la famiglia?

“Sapevo che non avrei potuto avere figli, avrei dovuto smettere di fare questo mestiere e per me sarebbe stata una sofferenza troppo grande”, ha spiegato la cantautrice del duo Paola e Chiara.

Con i dovuti distinguo, la questione non riguarda solo le donne che lavorano nel mondo dello spettacolo.

Paola Iezzi tra genitorialità e carriera

Non tutti riescono a comprendere una scelta del genere: anni fa l’allora fidanzato chiese alla cantautrice di abbandonare la musica per “mettere su famiglia”. “Mi sono sentita una specie di prigione che si costruiva intorno a me. Una persona che ti ama e sa da dove vieni, non può chiedertelo, conoscendo la tua storia”, ha detto la giudice di X Factor, oggi cinquantunenne.

“So quanto è complicato il percorso che porta alcun donne ad accettare di non potere avere figli. Se avessi potuto donare questa possibilità a qualcuno che non può averne, lo avrei fatto”, aggiunge la cantante diventata un’icona della musica pop italiana insieme a sua sorella Chiara.

La responsabilità di avere dei figli

Paola Iezzi, che dal 2007 è legata al fotografo Paolo Santambrogio, ha spiegato meglio la sua posizione due anni fa, a Vanity Fair: “Ho sempre pensato che nella vita non puoi avere tutto. Ho capito che i miei figli sarebbero state le canzoni che avrei scritto e i fan che mi avrebbero seguito. Sono loro la mia famiglia, a cui voglio un bene infinito”.

L’artista riconosce di non aver mai ricevuto pressioni in tal senso: “Ho avuto una famiglia, da questo punto di vista, per niente oppressiva. Né mio padre né mia madre mi hanno mai chiesto quando avrebbero avuto dei nipotini. I miei genitori mi hanno sempre informata sul fatto che avere una famiglia è molto impegnativo così come avere dei figli. Questo mi ha resa molto cosciente del fatto che quella scelta sarebbe stata definitiva ma io, scegliendo un mestiere così impegnativo e totalizzante, non ho sentito l’esigenza di aver quel tipo di vita”. Una scelta non facile che, spiega, ha maturato quando è andata a vivere da sola.

Le altre artiste che hanno rinunciato ai figli (non sempre per scelta)

Paola Iezzi non è la sola in questa posizione.

Sabrina Impacciatore ha spiegato a Vanity Fair che non ha costruito una famiglia perché si sarebbe dedicata interamente ai figli e questo avrebbe compromesso la carriera. Meno sofferta la scelta per Sabrina Ferilli, sposata con Flavio Cattaneo, che ha dichiarato di non aver mai provato dolore per la mancata maternità, investendo molto sul lavoro con grande riscontro. Per Valeria Golino, invece, non avere figli dà “una specie di movimento personale” che mantiene la giovinezza.

Tra le star internazionali, spicca il caso di Jennifer Aniston che a ottobre scorso ha rivelato di aver provato per vent’anni ad avere figli tramite la fecondazione in vitro, purtroppo senza successo. L’attrice non ha dubbi sul tema: il problema non è chi sceglie di non avere figli, “ma chi pensa che se a 40 anni non sei madre sei una sfigata”.

Nel corso dell’intervista concessa al magazine statunitense Harper’s Bazaar, l’attrice, che è stata spesso oggetto di speculazioni sul suo desiderio o di avere figli o meno, ha spiegato quanto sia stato difficile sopportare tutta quella pressione mediatica sulle sue scelte personali. “I media non conoscevano la mia storia, né ciò che avevo vissuto negli ultimi vent’anni per cercare di avere una famiglia, perché non vado certo in giro a raccontare i miei problemi medici” che “non sono affari di nessuno”, ha scandito.

Il peso della genitorialità ricade ancora sulle donne

Tutti gli esempi sono al femminile, e non è un caso: le statistiche rivelano che, ancora oggi, il carico della famiglia ricade molto più sulle donne che sugli uomini.

I numeri rivelano che il carico della famiglia ricade in modo schiacciante sulle donne. Secondo un’indagine di Milano Finanza in collaborazione con Ipsos, solo il 34,6% degli uomini con figli ha utilizzato per intero il congedo parentale, percentuale che sale al 56,6% tra i Millennials ma crolla al 23% nella fascia 51-60 anni.​

Il divario si amplia quando si analizzano le dimissioni volontarie. Il report “Le Equilibriste – La maternità in Italia 2025“ di Save the Children evidenzia che il 72,8% di tutte le 61.391 convalide da parte di neogenitori di bambini tra 0 e 3 anni riguarda le madri. Secondo lo stesso rapporto, le motivazioni più frequentemente indicate riguardano la difficoltà di conciliazione della vita familiare con quella lavorativa per ragioni legate ai servizi, all’organizzazione del lavoro o a scelte del datore di lavoro.

I dati Eurostat del 2023 mostrano che il tasso di occupazione femminile in Italia per le donne con figli si ferma al 61,2%, il più basso dell’Unione europea. Per gli uomini con un figlio minore il tasso di occupazione raggiunge il 91,3%, arrivando al 91,6% per chi ha due o più figli, secondo i dati di Save the Children.​

Carriera o famiglia: una scelta che gli uomini non devono fare

La differenza nei modelli di lavoro mostra chi paga il prezzo più alto. Secondo Eurostat, in Italia il 36,7% delle donne con figli lavora part-time contro il 4,6% dei papà.

Spesso la genitorialità diventa una scelta importante ancora prima di lavorare. Come dimostrato da un’indagine di Milano Finanza con Ipsos, durante i colloqui di lavoro una donna su cinque viene interrogata sulla volontà di avere figli in futuro. La stessa domanda viene fatta agli uomini solo nell’1% dei casi. Secondo la stessa indagine, il 18% degli uomini dichiara di sacrificare la carriera per la famiglia, mentre la percentuale supera il 43% tra le donne.

Nonostante ciò, un uomo su tre crede che la parità di genere sia già stata raggiunta.

