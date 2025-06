Il fondatore di Telegram, Pavel Durov, ha recentemente svelato i dettagli del suo testamento, sorprendendo il pubblico non tanto per l’ammontare dell’eredità, quanto per la sua distribuzione: “Lascio tutto ai miei 106 figli. In parti uguali. Ma solo a una condizione”. A raccontarlo è lo stesso fondatore in un’intervista alla testata giornalistica francese Le Point.—Mondo