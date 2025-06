Non è la denatalità a causare il declino dei sistemi familiari. È il costo crescente e mal calcolato della genitorialità a rendere il figlio un privilegio, non una scelta. Il nuovo rapporto dell’Ocse “Parenting on a Budget” ribalta l’ordine delle priorità: non basta incentivare le nascite se non si affronta in modo sistematico quanto costa—Famiglia