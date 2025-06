Quanto la tua azienda è vicina alle politiche familiari? Te lo dirà il Family Index

Nasce il Family Index, primo strumenti in Italia pensato per misurare quanto un’azienda sia family and natality friendly. Il progetto è promosso dalla Fondazione per la Natalità, dal Forum delle Associazioni familiari e dall’Osservatorio Ethos della Luiss. Si tratta di un passo innovativo volto a valutare le politiche aziendali sulla natalità, genitorialità e benessere familiare.—Popolazione