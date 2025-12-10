Regali di Natale, budget cala del 20% e aumenta il costo di decorazioni e alimenti

A Natale siamo tutti più buoni e, forse, anche un po’ più “poveri”. A rilevarlo è Facile.it che ha commissionato all’istituto di ricerca Emg Different un’indagine su un campione rappresentativo della popolazione nazionale, dalla quale è emerso che sarà di 204 euro la spesa media pro capite, per un totale di 8,7 miliardi di euro. Un budget che cala di quasi il 20% rispetto al 2024. Per 3 milioni di italiani la spesa sarà anche inferiore per “l’aumento di altre spese familiari”.

Budget e finanziamenti per i regali di Natale

Secondo una seconda analisi resa nota sempre da Facile.it, questo fenomeno porterà molti cittadini a ricorrere ad un prestito personale. Finanziamenti o formule come “Bue Now Pay Later (Compra adesso, paga dopo)”, il 18% dei regali messi sotto l’albero a Natale 2025 sarà così pagato.

Tornando al budget, ciò che emerge dalla ricerca è che a spendere di più saranno le donne, con 208 euro: un +4% rispetto al campione maschile. Con loro, anche gli over 65, con 281 euro ciascuno, vale a dire il 37% in più rispetto alla media nazionale.

Dove si spenderà di più?

Secondo l’indagine, il budget pro capite maggiore per la spesa dei regali di Natale sarà nel Nord Ovest dell’Italia. Lì i cittadini spenderanno anche il 20% in più rispetto alla media nazionale. I residenti del Sud Italia e nelle Isole, al contrario, saranno quelli che spenderanno di meno: circa 177 euro a persona.

Le altre spese natalizie

Ma non solo regali. Le spese natalizie variano anche per decorazioni e cibo, due dei beni più consumati nel periodo natalizio. Un rapporto Facile.it-Consumerismo No Profit, stima che la voce di spesa che più preoccupa i cittadini è proprio quella legata agli alimentari, settore in cui i prezzi risultano essere in costante aumento e che rischiano di far lievitare il costo di pranzi e cenoni delle festività. Dall’analisi dei dati dell’Istat è, infatti, emerso che tra il 2021 e il 2025, i prezzi degli alimenti sono cresciuti di circa il 25%, con incrementi ancora più marcati in alcuni prodotti come latte, formaggi e uova, ma anche pane e cereali. In altre parole, cresce il costo del pranzo di Natale o della cena per il veglione di Capodanno. E neppure gli addobbi salveranno lo spirito natalizio, perché solo per l’albero di Natale, le decorazioni potrebbero costare di più; lo scorso anno i prezzi sono cresciuti del 16% e difficilmente la situazione quest’anno migliorerà.

Cinque consigli per spendere meno

In questo contesto Assoutenti ha deciso di diffondere alcuni consigli pratici per aiutare le famiglie a non rinunciare ai regali di Natale salvaguardando al tempo stesso il portafogli. La guida per acquistare in modo intelligente ed evitare un salasso sul portafogli dell’associazione dei consumatori prevede di:

1. Pianificare per tempo. Assoutenti consiglia di fare una lista delle persone da “premiare” e stabilire un tetto di spesa per ciascuna. In questo modo si eviteranno acquisti compulsivi, spesso dettati dall’ansia dell’ultimo minuto;

2. Approfittare del periodo promozionale: eventi come Black Friday e Cyber Monday restano occasioni valide per trovare sconti e offerte su prodotti utili e desiderati;

3. Scegliere regali sostenibili o di seconda mano: il mercato dell’usato o del riciclo creativo può offrire idee originali ed economiche, diminuendo gli sprechi e valorizzando il riutilizzo;

4. Optare per regali fatti in casa o esperienze: doni personalizzati, fatti a mano, oppure esperienze condivise (una cena, un evento, un corso, un’attività) possono essere più significativi di oggetti costosi;

5. Confrontare prezzi e usare strumenti digitali (comparatori, cashback, programmi fedeltà) per evitare sorprese ed essere sicuri di fare buoni acquisti.

“In un contesto come quello attuale – ha spiegato il presidente Gabriele Melluso – diventa fondamentale difendere il potere d’acquisto e promuovere scelte di consumo consapevoli. Il Natale non deve trasformarsi in un onere finanziario insostenibile, e con un po’ di organizzazione, creatività e prudenza, è possibile vivere le feste con serenità, offrendo doni pensati e utili, senza compromettere l’equilibrio economico familiare. Invitiamo quindi tutti – consumatori, famiglie, negozi e istituzioni – a sostenere una cultura della responsabilità e del buon senso: perché un regalo fatto con il cuore non ha bisogno di costare troppo”.

