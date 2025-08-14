32 C
Firenze
giovedì 14 Agosto 2025
Riforma parrucchieri 2025: come cambierebbe il lavoro a domicilio?

Demografica
REDAZIONE
Il servizio del parrucchiere a domicilio, pratica consolidata soprattutto tra la popolazione anziana italiana, si trova oggi al centro di un dibattito normativo. La riforma proposta dal senatore Renato Ancorotti (Forza Italia) introduce modifiche significative nella regolamentazione del settore, con implicazioni dirette su questa modalità di erogazione dei servizi estetici. Cosa può cambiare: la formazione—Popolazione

© Riproduzione riservata

