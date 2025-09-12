17.6 C
Schiaffi, sculacciate e botte sui bambini: zero benefici, solo danni

Le punizioni corporali hanno effetti negativi sui bambini, senza portare nessun tipo di vantaggio. Né sul comportamento, né sullo sviluppo, né sul benessere. Lo conferma un recente studio dell’Oms (Organizzazione Mondiale della Salute), dal titolo ‘Understanding and Preventing Child Corporal Punishment’, che ha analizzato 1,2 miliardi di minori nel mondo, concentrandosi sulla diffusione del fenomeno,—Famiglia

