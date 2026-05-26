Scuola, arriva AscoltaMi: come funziona il servizio per la salute mentale dei giovani

Dal 28 maggio 2026, la scuola italiana compie un passo decisivo verso la tutela della salute mentale con il lancio di AscoltaMI, il nuovo servizio telematico di supporto psicologico dedicato agli studenti. Voluto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, il progetto mira a porre la persona al centro del sistema educativo. Come dichiarato dal ministro Giuseppe Valditara, questa iniziativa rappresenta un pilastro fondamentale per la realizzazione del diritto allo studio, aiutando ogni giovane a superare fragilità e ostacoli per esprimere pienamente le proprie potenzialità attraverso uno stanziamento di oltre 18 milioni di euro a partire dal 2026.

Cos’è AscoltaMI

AscoltaMI non è una semplice piattaforma digitale, ma un’infrastruttura complessa progettata specificamente per le esigenze delle generazioni Z e Alpha. Si configura come un servizio di consulenza e ascolto di primo livello, accessibile interamente online e rivolto prioritariamente agli studenti dell’ultimo anno della secondaria di primo grado e del primo biennio della secondaria di secondo grado. L’obiettivo principale è abbattere le barriere geografiche, temporali e soprattutto sociali: lo schermo diventa infatti uno scudo protettivo che permette ai ragazzi di aprirsi senza il timore del giudizio che potrebbero provare recandosi fisicamente a uno sportello scolastico tradizionale.

Come funziona il servizio

Il cuore operativo di AscoltaMI risiede nella qualità del supporto offerto, che non si sostituisce alla psicoterapia a lungo termine ma punta alla prevenzione e all’orientamento immediato. Gli studenti hanno diritto a un ciclo di cinque incontri individuali in videoconferenza, svolti all’interno di una stanza virtuale sicura che garantisce la massima riservatezza e il segreto professionale. Per assicurare uno standard elevato, i professionisti coinvolti devono essere iscritti all’albo da almeno tre anni e possedere un’esperienza triennale specifica in ambito scolastico e nell’età evolutiva. Il percorso inizia con un primo colloquio di accoglienza della durata di 70 minuti, utile a definire modalità e tempi, seguito da quattro sedute da 60 minuti ciascuna.

Come accedere alla piattaforma

L’iter per usufruire del sostegno è completamente integrato nella Piattaforma Unica del Ministero ed è totalmente gratuito per le famiglie. La procedura prevede che i genitori o i tutori legali degli studenti interessati presentino la richiesta per un voucher, fruibile una sola volta per anno scolastico, effettuando l’accesso tramite identità digitale. Una volta ottenuto il beneficio, la famiglia ha 30 giorni di tempo per scegliere lo psicologo preferito da un elenco di esperti abilitati presenti sul portale. Trattandosi di un servizio rivolto a minori, il consenso informato dei genitori è un requisito essenziale per avviare il percorso di supporto.

I dati sulla salute mentale dei giovani in Italia

L’urgenza di un intervento come AscoltaMI è confermata dai dati allarmanti sulla diffusione del disagio psichico tra le nuove generazioni. Secondo il report di aprile 2026 dell’Ocse, oltre un giovane su quattro tra i 15 e i 24 anni soffre di disturbi mentali, con un’incidenza aumentata esponenzialmente a causa dell’isolamento post-pandemia e dell’uso problematico dei social media. In Italia la prevalenza generale dei disturbi si attesta al 18,6%, un dato leggermente migliore rispetto alla media europea del 20,6%, il vero problema però risiede nell’accessibilità alle cure. Il rapporto evidenzia infatti che in Italia la quota di popolazione che avrebbe bisogno di assistenza ma non riesce ad accedervi sale al 70-72%, superando la media Ue del 67,5%.

L’ansia rappresenta il disturbo più diffuso, coprendo il 40% dei casi totali, seguita dalla depressione e dall’abuso di sostanze. In questo contesto, investire nella prevenzione digitale diventa fondamentale per intercettare il disagio prima che si trasformi in isolamento o abbandono scolastico.

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Giovani

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