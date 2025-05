Un diploma in un anno, spesso in una scuola mai frequentata, con valutazioni difficilmente verificabili. È il modello dei diplomifici, una realtà ben nota e da anni al centro dell’attenzione del Ministero. Con il decreto-legge n. 45/2025, approvato in prima lettura al Senato, arriva ora una risposta normativa più netta e articolata, pensata per arginare—Giovani