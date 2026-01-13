Sempre più soli? Un’app in Cina si assicura che tu sia vivo

Vivi da solo? Nessun timore, un’app si assicurerà che tu sia vivo. È il caso di “Sile me”, alias “Sei morto?”, un’app che in Cina ha scalato le vette degli app store e che si configura come uno strumento in grado di rappresentare una preoccupazione crescente nei nuclei familiari composti da una sola persona: morire, senza che nessuno se ne accorga. Così, in un’epoca in cui la connessione digitale rappresenta per molti l’unico strumento di socializzazione, la solitudine urbana è diventata una preoccupazione reale e sta ridefinendo i confini della sicurezza personale, almeno a Pechino.

Come funziona l’app “Sei morto?”

Nata per monitorare chi vive da solo, l’app richiede un gesto quotidiano per confermare la propria presenza nel mondo, trasformando un timore esistenziale in un servizio di pubblica utilità tecnologica per milioni di giovani single e anziani isolati. Il funzionamento di questa applicazione, lanciata dalla società Moonscape Technologies, è quasi elementare: l’utente deve premere un pulsante ogni giorno (o al massimo ogni due) per confermare di stare bene ed essere ancora vivo. Se il “check-in” digitale viene mancato, il sistema invia automaticamente un avviso a un contatto di emergenza designato dall’utente. L’approccio è minimalista e l’app è diventata in poco tempo la più scaricata tra quelle a pagamento nel Paese, segno di una necessità reale in una società che cambia velocemente.

La solitudine dei numeri primi (cinesi)

Il successo di “Sei morto?” non è casuale, ma affonda le radici in dati demografici evidenti: si stima che entro il 2030 in Cina ci saranno fino a 200 milioni di nuclei familiari composti da una sola persona. Attualmente, la percentuale di chi vive solo è balzata al 19,5% rispetto al 7,8% di vent’anni fa.

In Italia, ad esempio, tali nuclei familiari composti da una sola persona rappresentano già oltre il 33% del totale, con 8,8 milioni di persone che vivono da sole. E, secondo le stime Istat, si apprestano a diventare il 41% del totale dei nuclei familiari nel 2050.

Il target principale dell’app, come hanno spiegato i creatori, sono i giovani lavoratori delle grandi metropoli e gli studenti fuori sede, persone che spesso convivono con la paura che un imprevisto possa accadere nel silenzio assoluto delle proprie mura domestiche. Uno dei tre giovani co-creatori dell’app, che si è identificato solo con il nome di Lyu, ha dichiarato ai media locali che il suo target di utenti sono in particolare le giovani donne intorno ai 25-30 anni. Queste persone “provavano un forte senso di solitudine dovuto alla mancanza di altre persone con cui comunicare, accompagnato da preoccupazioni per eventi imprevisti che si verificavano senza che nessuno se ne accorga”, ha detto Lyu.

Wei-Jun Jean Yeung, esperto di demografia sociale presso la National University of Singapore, ha affermato che esiste una reale necessità di app che aiutino le persone che vivono da sole. “Mentre la fertilità diminuisce, l’aspettativa di vita si allunga, i matrimoni diminuiscono e i tassi di divorzio continuano ad aumentare… tutto questo sta creando la tendenza a formare nuclei familiari composti da una sola persona”, ha affermato Yeung, come riporta il Financial Times. “La preoccupazione è reale“, ha concluso il demografo.

Uno sguardo al futuro della longevità

Oltre ai giovani introversi, soli o, nei casi peggiori, depressi, l’attenzione si sta spostando rapidamente anche verso la popolazione anziana, che in Cina conta già oltre un quinto degli abitanti sopra i 60 anni. Gli sviluppatori stanno infatti esplorando nuovi prodotti specifici per i pensionati, un segmento che potrebbe trarre grande beneficio da sistemi di monitoraggio passivi, come sensori su frigoriferi o televisori capaci di lanciare l’allarme in caso di inattività prolungata.

L’app (disponibile sullo store internazionale con la denominazione “Demumu”) continua a dominare le classifiche globali, confermandosi uno strumento tanto inquietante quanto indispensabile nella nuova geografia della solitudine moderna. E tu, la scaricheresti?

