La Sicilia impone l’obbligo agli ospedali pubblici di assumere medici non obiettori di coscienza. Con l’approvazione dell’articolo 3 del disegno di legge regionale n. 738, l’Assemblea Regionale dell’Isola ha compiuto un passo importante per rendere effettiva la Legge 194 del 1978, che in Italia regola l’interruzione volontaria di gravidanza (Ivg). In un contesto nazionale in—Fertilità