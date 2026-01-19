Social freezing gratuito per le dipendenti Otb: benefit o “maternità posticipata”?

A riaccendere il dibattito sul social freezing in Italia è stato il recente annuncio da parte del gruppo di moda Otb, il quale ha deciso di regalare tale servizio alle proprie dipendenti. Si tratta di un “benefit aziendale”, dal valore di migliaia di euro, offerto gratuitamente che non per tutti, però, si può considerare come un passo in avanti per la società.

Il programma di educazione alla fertilità della maison di moda, che include appunto il finanziamento della crioconservazione degli ovociti per le proprie collaboratrici, ha visto il presidente della Fondazione per la Natalità, Gigi De Palo, esprimersi in modo contrario, sostenendo che non si tratti di progresso, ma di un modo per suggerire alle donne di mettere “il futuro in pausa” a favore della carriera.

E il dibattito resta aperto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da OTB Foundation ETS (@otbfoundation)

Il progetto: informazione e “social freezing”

L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra Otb Foundation e il gruppo Genera (realtà leader nella procreazione medicalmente assistita), punta a sensibilizzare i dipendenti delle sedi italiane sui temi della salute riproduttiva. Il cuore del progetto risiede nella prevenzione: poiché il tempo biologico è una variabile non recuperabile, l’obiettivo è fornire una consapevolezza tempestiva per evitare che le opzioni si riducano con l’avanzare dell’età.

In questo contesto, la Fondazione Otb ha deciso di finanziare il cosiddetto “social freezing” per le colleghe che sceglieranno di aderire. Si tratta di un beneficio economico rilevante: in Italia, questa pratica ha costi che oscillano tra i 2.500 e i 7.000 euro, a cui vanno aggiunti i costi dei farmaci e del mantenimento annuale, rendendola spesso un “privilegio per pochi”. Secondo Arianna Alessi, vicepresidente di Otb Foundation, l’obiettivo è supportare le donne nei loro obiettivi personali e professionali, garantendo che le decisioni sulla maternità siano “sempre più libere e individuali”.

La critica di De Palo: “Adesso no. La vita dopo”

A sollevare una questione di principio che sposta l’attenzione dal valore economico a quello umano è De Palo, il presidente della Fondazione italiana per la Natalità. Secondo De Palo, “aiutare una donna a congelare gli ovuli non significa renderla più libera. Significa dirle, con educazione: ‘Adesso no. La vita dopo’”. De Palo ha sottolineato, in un post sui social, che la procreazione medicalmente assistita (Pma) non è una semplice “scorciatoia” tecnologica e rassicurante, bensì un percorso invasivo, faticoso ed emotivamente pesante. Incentivarlo come soluzione aziendale significherebbe, secondo la sua visione, accettare un sistema che rende la genitorialità un “lusso” o un rischio per la carriera, invece di provare a cambiarlo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gigi De Palo (@gigidepalo)

Un sistema da discutere

Il punto centrale della divergenza tra i due modi di pensare riguarda la gestione del tempo e della persona. De Palo utilizza una metafora incisiva: offrire la crioconservazione invece di modificare i ritmi del lavoro è come distribuire maschere antigas anziché ridurre le emissioni inquinanti. In questa prospettiva, l’iniziativa non risolverebbe il problema alla radice, e cioè la difficoltà di conciliare vita e lavoro, ma fornirebbe uno strumento tecnologico per adattarsi a un sistema che rimane centrato sulle esigenze produttive dell’azienda.

Dall’altro lato, i promotori del progetto evidenziano come l’evoluzione sociale e lavorativa porti già oggi molte donne a posticipare la maternità (in Italia l’età media al primo figlio è di 33,8 anni). Per Otb e Genera, offrire questa possibilità è un modo concreto per rispondere a un cambiamento già in atto, contrastando l’infertilità legata all’età e offrendo soluzioni a chi, per scelta o necessità, non può o non vuole avere figli nel presente.

Il dibattito resta aperto: la vera libertà risiede nell’avere strumenti tecnologici per gestire il proprio tempo biologico o nella possibilità di non dover mai sentire il bisogno di metterlo “in pausa”?

—

Fertilità

content.lab@adnkronos.com (Redazione)